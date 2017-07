Llega Miguel La Torre con soluciones a la colonia Magisterial

El diputado del PAN Miguel La Torre durante el programa de “Limpiando tu colonia”, de la dirección de Mantenimiento Urbano, explicó que en el mes de diciembre estuvo en ese mismo lugar, donde se llevó algunas inquietudes de los vecinos para gestionar y darles solución.



Anunció que en las calles de la colonia Magisterial se está trabajando para meter una especie de canal para pavimentar ciertas calles con concreto hidráulico para que el agua de las lluvias no se lleve el asfalto, además de que se inundaba durante esta época. Informo el diputado que esta fue una de las peticiones más apremiantes que tuvieron los vecinos desde que estaba en campaña.



Este no es un proyecto común porque no es solamente es de recarpeteo, sino que por las lluvias corre más rápido el agua, e informo que la presidenta municipal Maru Campos lo reviso y se encuentra aprobado para darle celeridad a esta necesidad.



Durante la reunión, la gente de la colonia pidió más reforestación y el diputado se puso a las órdenes para gestionar estas peticiones para resolverlas de la manera más rápida. Detalló, que hay varios programas que lleva el gobierno municipal a las colonias para darle solución a las necesidades de la gente; además agradeció a las dependencias municipales y a Maru Campos por siempre estar atentas para trabajar por la ciudadanía, indico La Torre.



La idea de estas visitas no es solo venir, sino de darles soluciones y seguimiento a las peticiones de los vecinos, apuntó Miguel La Torre. 15/07/2017