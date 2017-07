Cómo ocultar tu ubicación en las redes sociales Opciones de ajustes para desactivar la geolocalización dentro de cada aplicación. Además, cómo funciona Snap Map, la nueva herramienta de Snapchat

La geolocalización en el smartphone puede ser un aliado o un elemento invasivo, según cómo se lo mire. Por un lado, le permite al usuario obtener recomendaciones personalizadas, en diferentes redes sociales.



Gracias a esta herramienta es posible saber qué sitios de interés se encuentran en la zona o qué medios de transporte tomar para desplazarse de un sitio a otro, entre otras tantas cuestiones.



Pero también es una forma de estar expuestos todo el tiempo, ya que el sistema rastrea cada movimiento del usuario y, en algunos casos, la información queda en evidencia cuando se hace una publicación.



La opción más sencilla para ser invisibles para el sistema es desactivar el GPS desde el menú de Ajustes del teléfono; pero en caso de que se quiera mantener la geolocalización de forma selectiva, es posible hacer algunos cambios en los ajustes de cada red social.



Facebook

Para desactivar la geolocalización hay que ingresar, en el caso de Android, dentro de Configuración de la cuenta/ Ubicación y desactivar la opción Servicios de ubicación.



En iOS es lo mismo, sólo que la opción dentro de la Configuración de cuenta se llama Localización.



A su vez, en ambos sistemas operativos es posible eliminar el Historial de Ubicaciones para que se borren todas las locaciones que se recibieron a través de los servicios de ubicación del equipo.



Twitter

En el caso de Android hay que ingresar a la aplicación, presionar en el perfil y allí optar por Configuración y privacidad/ Ubicación y proxy y quitar el tilde de la casilla Ubicación.



En iOS se debe ingresar al menú de Configuración del teléfono, elegir Privacidad/Localización y buscar Twitter. Una vez allí seleccionar Nunca.



Instagram

En esta red social se ofrece la opción de indicar la ubicación de la foto cada vez que se hace una publicación.



En caso de que ya se haya subido el post y se quiera modificar esta alternativa, entonces hay que ir hasta los tres puntitos que figuran en el margen superior derecho de la foto publicada, optar por la opción Editar y quitar la localización.



Google Maps

A fines de marzo, se añadió la función Compartir mi ubicación dentro de Google Maps.

Para asegurarse de que esta opción no está activa hay que abrir la aplicación, ingresar en Configuración y presionar Compartir ubicación.



Allí se verá con quién se está compartiendo este dato. En caso de que no sea así, la aplicación ofrecerá la opción de activar la herramienta.



Snapchat

Snapchat lanzó la función Snap Map que permite ver en un mapa la ubicación de los contactos activos en esa red social.



Para activar esta herramienta hay que pellizcar la pantalla con dos dedos y luego desplazarlos hacia adentro, como si se quisiera hacer un zoom in.



Cuando se abre el mapa el usuario verá su ubicación y la de sus contactos en el mapa virtual. Para evitar que otros puedan ver la localización se debe elegir la opción Fantasma dentro del menú Ajustes. 15/07/2017