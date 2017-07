Emiten alerta amarilla por lluvias torrenciales en la entidad

Chihuahua, Chih. (Especial).- La Coordinación Estatal de Protección Civil emite una alerta amarilla para las próximas horas por la presencia de tormentas fuertes en las zonas norte, occidente, centro y suroeste del estado.



Se esperan precipitaciones de hasta 65 mm debido a la gran cantidad de humedad en la atmósfera.



Es de suma importancia que extremen precauciones al transitar por las calles, y de ser necesario, no salir a la calle hasta que disminuya la precipitación.



Se recuerda a los conductores que la visibilidad se reduce, además de que el pavimento mojado podría causar accidentes.



De igual forma, se recomienda no ingresar el vehículo a zonas inundadas; buscar resguardo durante caída de granizo o rachas de viento fuerte; no tener objetos sueltos en azoteas y ventanas; evitar tener basura que pudiera tapar las alcantarillas y resumideros; así como mantener sus documentos importantes dentro de plástico y en un lugar seguro; identificar los albergues cercanos a su área de influencia; y finalmente, estar atentos a los avisos que emitan las autoridades.

15/07/2017