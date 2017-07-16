|
Lluvias provocan múltiples incidentes durante este fin de semana
Incidentes atendidos durante la tarde del sábado y madrugada del domingo:
CHIHUAHUA.- CRONOLOGÍA DE INCIDENTES PROVOCADOS POR CONTINGENCIA FLUVIAL, DEL TURNO NOCTURNO:
21:00 HORAS
AUTO VARADO.- CALLE NOGAL Y JOSE MARTI, COLONIA GRANJAS, SE AUXILIA A MUJER DE 38 AÑOS
21:07 HORAS
DERRUMBE.- 110ª Y LOS PINOS REPORTAN DERRUMBE DE UNA BARDA SIN LESIONADOS.
21:09 HORAS
INUNDACIÓN.- ORQUÍDEAS Y VIOLETAS # 1104 INUNDACIÓN EN CASA HABITACIÓN.
21:09 HORAS
INUNDACIÓN.- RIO MAYO Y RIO FLORIDO # 8005, COLONIA ALFREDO CHAVEZ. INUNDACIÓN EN PATIO.
21:12 HORAS
INUNDACIÓN.- NARCISOS Y CLAVELES # 1925, COLONIA CAMPESINA, INUNDACIÓN EN CASA HABITACIÓN.
21:15 HORAS
INUNDACIÓN.- 88ª Y CORONADO # 8803 INUNDACIÓN EN CASA HABITACIÓN SIN NOVEDAD.
21:17 HORAS
AUTOS VARADOS.- CALLE VIOLETAS Y ORQUÍDEAS SE LE AUXILIA A CUATRO VEHÍCULOS UNO DE ELLOS JETTA CON PLACAS ELG1656 Y OTRO VEHÍCULO JETTA COLOR AZUL CON PLACAS EJT2158, ASI COMO UN VEHÍCULO RANGER DE COLOR BLANCO CON PLACAS ED13163 Y OTRO VEHICULO NEON CON PLACAS EXL7833.
21:52 HORAS
VEHÍCULO ATORADO: AV. NUEVA ESPAÑA Y 54ª.
SE AUXILIA A JOVEN DE 28 AÑOS, YA QUE SU VEHICULO CHEYENE COLOR NEGRO CON PLACAS EE-64496 CAYO EN UNA ZANJA.
21:56 HORAS
INUNDACIÓN:
CAMPÁNULAS Y AMAPOLAS # 1212, COLONIA CAMPESINA, INUNDACIÓN EN CASA HABITACIÓN SIN NOVEDAD.
22:34 HORAS
INUNDACIÓN:
EN CALLES 5 DE MAYO Y 32ª 1/2 # 3204 INUNDACIÓN DE SÓTANO EN CASA HABITACIÓN.
22:49 HORAS
DERRUMBE:
30ª Y 5 DE FEBRERO DERRUMBE DE BARDA DE ADOBE.
23:15 HORAS
AUTO ATORADO:
NUEVA ESPAÑA Y 54ª, SE AUXILIA A SEÑOR DE 40 AÑOS, YA QUE SU VEHÍCULO CHEVY DE COLOR BLANCO CON PLACAS EKC-58.87 CAYÓ EN UNA ZANJA LA CUAL YA HABÍA SIDO ACORDONADA Y LAS MISMAS PERSONAS POR DESCUIDO RETIRARON EL ACORDONAMIENTO.
02:52 HORAS
DERRUMBE DE TECHO:
NIÑOS HEROES Y 12 DE LA COLONIA CENTRO, SE AUXILIA A MUJER DE 56 AÑOS DE EDAD, A DESALOJAR SU VIVIENDA, YA QUE POR LAS CONDICIONES PLUVIALES SE DERRUMBO EL TECHO DEL PASILLO PRINCIPAL.
04:50 HORAS
INUNDACIÓN.- 10ª Y 28 DE MAYO # 3204 INUNDACIÓN EN EL PATIO DEL DOMICILIO.
16/07/2017
|
|