Pide Gobierno Municipal extremar precauciones por lluvias y de ser necesario, pedir apoyo al 9-1-1

Ante las precipitaciones pluviales que se han presentado desde la madrugada de ayer en esta capital y las cuales han derivado en la atención de más de 100 reportes al 9-1-1 por inundaciones, derrumbes y autos varados, el Gobierno Municipal, por conducto del H. Cuerpo de Bomberos recomienda a la población tomar en cuenta algunas sencillas recomendaciones para proteger su patrimonio y evitar afectaciones incluso a su persona y su familia.



Entre otras medidas, el coordinador de Bomberos, Joel Estrada Castillo, pidió no ingresar a corrientes de ríos o arroyos ubicados en la zona urbana o rural del municipio, tanto a pie como en auto o a lomo de caballo, pues la corriente puede incrementarse repentinamente y arrastrarlos, además existen hoyos o partes bajas que no se perciben a simple vista.



En la zona urbana se dan acumulamientos de agua en algunos cruceros que generalmente se frecuentan en los recorridos diarios y es importante observar que si el nivel sobrepasa la parte media de los rines del vehículo, hay riesgo de quedar a media laguna. Es preferible esperar a que baje el nivel del agua y no exponerse a cruzar en esas condiciones, o bien rodear por rutas accesibles.



Al conducir auto, tomar en cuenta que el agarre de las llantas al piso disminuye y al mojarse el sistema de frenos tampoco responde en las mismas condiciones que al estar secos. Igualmente, conducir a velocidad moderada y de haber encharcamientos no aventar el agua a ciudadanos o vehículos, pues incluso puede ser motivo de una detención por ocasionar molestias y expone a los demás a sufrir un accidente.



Mantener en buen estado o reponer los limpiadores del parabrisas del auto para garantizar una buena visibilidad al conducir, es otra medida que el coordinador de Bomberos pidió a los ciudadanos y agrega que tanto los elementos de su corporación como los policías municipales, estarán pendientes de la situación para atender los llamados de auxilio a través del 9-1-1.



Finalmente, reprobó que algunas personas tiren a los arroyos basura, llantas, muebles viejos, animales muertos y escombro pensando que el agua los dispersará, pero lo que se ocasionan son taponamientos y posibles inundaciones incluso en hogares, por eso pidió denunciar a quienes sean sorprendidos en este tipo de acciones. 16/07/2017