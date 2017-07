Para que las reformas funcionen, primero hay que sacudirse la corrupción política: Javier Corral --Inaugura el gobernador el XLV Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y habla sobre la Reforma Constitucional del Estado de Chihuahua.

--Explica propuesta de avanzada que deja en el Congreso definición de fiscal anticorrupción, a partir de terna propuesta por comité de académicos.

“Si México, y si Chihuahua no resuelven sacudirse en serio la corrupción política, el retraso e ineficacia de las políticas públicas y de cualquier reforma estructural, estarán condenadas al fracaso, porque las redes que teje la corrupción, son las más extendidas y trasversales”, expresó el gobernador Javier Corral Jurado, al inaugurar el XLV Congreso Nacional de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados.



En el evento, al que acudieron abogados de todo el país para analizar “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de los derechos humanos”, el mandatario estatal indicó que la corrupción política afecta por parejo a pobres y ricos, cancela los sueños de realización profesional de los jóvenes y queda a deber a los mayores, la retribución justa de su trabajo.



“El que roba desde el gobierno no se roba unos centavos o millones, se roba oportunidades y el derecho de la gente de aspirar a una vida mejor. Reitero que no hay peor crimen que mirar la pobreza de frente y luego robarse el dinero que se debe usar para combatirla”, expresó el gobernador, durante su mensaje en las instalaciones del Hotel Sheraton Soberano de Chihuahua.



Dijo que la corrupción de los funcionarios públicos no solamente es robarse dinero, sino aprovechar el cargo para realizar negocios personales, beneficiar a sus familiares, a sus amigos, a socios, toda vez que actos como el tráfico de influencias y el nepotismo son también acciones corruptas.



El mandatario consideró que el régimen del país está agotado y es incapaz de combatir la corrupción que brota de sus entrañas, que ha dejado que las mafias del crimen organizado controlen casi todo, en ciertas regiones del País.



Al desarrollar su ponencia, indicó que los dos grandes problemas nacionales son la desigualdad social y la corrupción política.



Consideró que el más grave problema estructural es la enorme concentración de la riqueza en unas cuantas manos, lo cual es absurdo e inmoral, a la vez que el reto más importante a vencer.





Agregó que de igual manera, la corrupción política, es el problema instrumental más grave, que impide resolver de fondo la desigualdad social, y que tiene sus efectos en el sistema de seguridad del país.



El gobernador comentó que desde el inicio de su administración, se decidió apoyar a los que menos tienen, menos pueden y menos saben. Ésto en una clara opción preferencial por los pobres, pero no desde un punto de vista populista o asistencialista. No se trata, dijo, de enfrentar a ricos y pobres, porque así, al final de cuentas, los bienes de todos terminan siendo de nadie.



Compartió que se trata de brindar oportunidades a los miles que frecuentemente están fuera del desarrollo, para darles vivienda, salud, educación y para mejorar sus posibilidades de ingreso. Todo bajo el ideal de la solidaridad.



Recordó que el Instituto para la Economía y la Paz, reportó en su investigación denominada “Paz y corrupción” del año 2015, que cuando la corrupción se vuelve endémica, la violencia se incrementa.





Explicó que de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que reporta en base a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) y del Banco Mundial, que la corrupción cuesta a México entre el 2 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), lo cual significa que pierde un mínimo de 347 mil millones de pesos, es decir, el equivalente a 500 veces el presupuesto anual del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) o a 10 mil veces el presupuesto anual del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres).



El gobernador señaló que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2013, reportó que en Chihuahua se presentaron 44 mil actos de corrupción por cada 100 mil chihuahuenses.



Al hacer referencia a la propuesta para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción que envió al Congreso hace unas semanas, señaló que es de avanzada, ya que armoniza con el mandado a nivel nacional y va más allá, al incluir propuestas que la hacen aun más completa.



“No solamente implementamos las acciones de justicia para Chihuahua, para perseguir a los funcionarios corruptos, sino que esto aplica también para los servidores públicos actuales y futuros, para que primero la piense dos o tres veces, aquel que quiera meterse con los recursos públicos de Chihuahua, porque aquel que se meta, así le va a ir”, destacó.



El titular del Ejecutivo Estatal, dijo que una de las propuestas de avanzada, es el procedimiento para nombrar al fiscal anticorrupción y evitar que este funcionario al cual se va a vigilar, sea precisamente quien nombre a su fiscalizador.



Explicó que habrá un comité conformado por académicos y especialistas en temas anticorrupción, quienes conformarán una terna que se enviará al Congreso para que la evalúe y determine quien será el fiscal anticorrupción.



Precisó que los candidatos a ocupar este cargo, tienen la obligación de presentar la declaración “Tres de Tres”, que podrá ser pública y verificada, por lo cual, la propuesta estatal es mejor que la nacional, e incorpora mucho más a la sociedad civil en estas acciones.



“Por eso –señaló el gobernador– no me explicó porque algunos representantes de la sociedad en el Congreso, han puesto trabas a su aprobación”.



Agregó que se seleccionará de manera muy estricta al auditor superior del estado y anunció que la Ley de Extensión de Dominio y la Ley de Adquisiciones, entre muchas otras, tendrán modificaciones, encaminadas a prevenir y sancionar más enérgicamente los actos de corrupción.



Javier Corral dio a conocer que su vínculo con esta Federación de Abogados, ha sido a través de Enrique Aguilar Pérez, por lo cual, junto con él impulsó que este Congreso Nacional tuviera sede en la entidad, luego de 20 años de no celebrarse en suelo chihuahuense.





Al dar la bienvenida a Sergio García Ramírez, así como a todos los demás ponentes nacionales e internacionales de este Congreso, hizo votos porque los trabajos de este foro sean muy fructíferos.



Durante su participación, el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Martín Vaca Huerta, dijo que la única salvación viable para el país, es el derecho aplicado, sin ideologías, dogmas ni intereses personales o de grupo. Para poder impulsar a nivel nacional aspectos como el orden, la seguridad, la certeza jurídica, la justicia y alcanzar la paz social.



Manifestó que desde el inicio de su gestión al frente del organismo y hasta la fecha, ha realizado más de 100 actividades académicas y se tienen programadas algunas más, en coordinación con las comisiones estatales de derechos humanos de diversas entidades del país.



Al hacer uso de la palabra, la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, indicó que desde hace 45 años que la Federación Mexicana Colegios de Abogados organiza este evento, en pos de un ejercicio digno de la abogacía.



Celebró que en este Congreso se pondrá énfasis en el tema de los derechos humanos, puesto que estos están íntimamente ligados a la Constitución: “Promover la ley es buscar el respeto a las personas, en beneficio de la sociedad”, asentó la alcaldesa.



Carlos Alejandro Rivera Estrada, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, indicó que el organismo que representa, está preocupado por los retos que enfrenta Chihuahua, y ocupado por proponer soluciones para los mismos.



Consideró muy atinada la decisión de dedicar estos trabajos al estudio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un enfoque en los derechos humanos.

17/07/2017