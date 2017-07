Rescató Gobierno Municipal automovilistas y paseantes en Majalca *A través de Seguridad Pública, se rescató una persona arrastrada por el agua y varios vehículos en caminos y lechos fluviales

Agentes de la Policía Municipal asignados a la vigilancia en la zona de Majalca rescataron a una persona arrastrada por el río y dieron auxilio en diversas ocasiones a guiadores cuyos vehículos quedaron atascados entre el lodo y bancos de arena floja del lecho fluvial y caminos vecinales, sin registrarse hasta el momento incidentes por lesiones o golpes de consideración a ciudadanos.



Entre los servicios prestados por agentes de la zona rural, se destaca el rescate de un Jeep Sahara gris cuyo conductor no pudo sacarlo del agua y fue necesario incluso, el arribo de un lugareño con un tractor agrícola para jalarlo a tierra firme apoyado con maniobras de los municipales, quienes ya antes del incidente ocurrido a las 18:00 horas del domingo, lo habían apoyado 3 horas antes en un incidente menor.



Al mismo tiempo de registrarse el problema con el vehículo deportivo, un ciclista fue arrastrado por la corriente del río de Majalca pero rescatado sano y salvo por los agentes rurales poco después, en tanto volver a sacar el Jeep les llevó a trabajar hasta las 01:00 horas del lunes.



Entre otros, los rurales le dieron auxilio a una pick up Dodge y una Cherokee de personas que se trasladan a la zona para esparcimiento o que habitan en esa parte de la sierra y tienen necesidad de moverse de un lugar a otro, todo dentro de un operativo del Gobierno Municipal a través de Seguridad Pública que dio inicio justo el domingo 16 y culmina en un mes, es decir, el 15 de agosto próximo.



No obstante y si bien la Policía Municipal se mantiene alerta en todo el municipio, es necesario pedirle a la población que extreme precauciones en caminos rurales y lechos de arroyos y ríos, pues las crecientes pluviales son impredecibles y pueden llegar de pronto al presentarse lluvias en zonas altas. 17/07/2017