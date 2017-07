Asegura PROFEPA que no hay riesgo por derrame de mina · Mantiene Gobierno del Estado estrecho contacto con la dependencia federal

Tras el derrame surgido de la presa de jales en la mina "La Perla", ubicada en el municipio de Camargo, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), a través de la Dirección de Minería, mantiene una estrecha comunicación con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y los directivos de la mina para asegurar que se ejerzan los protocolos de seguridad y contención para la población y el entorno.



De acuerdo con los primeros informes realizados por la Profepa, actualmente no existe riesgo para la población ni el medio ambiente pues el derrame se originó en las instalaciones de la mina, muy lejos de las zonas habitadas y , sobre todo, porque los lodos vertidos no contienen minerales pesados ni químicos tóxicos.



José Jabalera, director de Minería de la SIDE, explicó que las lluvias que se han presentado en todo el estado fueron las responsables del derrame de los jales, que son lodos o desechos que originan en la planta; en este caso, una mina de fierro, que de acuerdo con los últimos muestreos realizados por la Profepa, cumple con la norma para presa de jales, certificando que se encuentra dentro de los límites establecidos por la ley.



Añadió que en su mayoría los minerales en los residuos son fierro y fósforo, con un nivel de ph de 7.5, que es aceptable y no compromete la salud humana ni al medio ambiente.



“La empresa detecta el problema y empieza a trabajar en él, pero por las lluvias no fue posible contenerlo y se derramó en sus instalaciones y en un rancho ganadero aledaño. No hay población cercana o grande que resulte afectada”, afirmó.



El funcionario aseguró que desde el primer momento la empresa se puso en contacto con la dependencia federal responsable, así como con la Dirección de Minería, instancias que han estado dando acompañamiento y apoyo a la mina.



“Profepa ya acudió e hizo la verificación. Están allá para levantar las actas y esto se irá trabajando con la empresa y la Procuraduría de acuerdo con lo que dicte”, externó.



Jabalera aseveró que el pronóstico de lluvia en la región continúa, por lo que la empresa minera ya trabaja para evitar que el daño sea mayor. 17/07/2017