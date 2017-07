Reporta protección civil afectaciones en varios municipios por lluvias y mantiene alerta preventiva

La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado (CEPC) reiteró la alerta preventiva a toda la población, con motivo de las lluvias que se han presentado en la entidad, ya que continuarán de forma intermitente a lo largo de toda la semana.



El titular de Protección Civil, Virgilio Cepeda Cisneros, indicó que estas lluvias han provocado accidentes imprudenciales que ya han cobrado la vida de cuatro personas en cuerpos de agua y de tres más en carretera.



Desde el lunes de la semana pasada la dependencia alertó sobre estos temporales, una vez que el satélite detectó la formación de una densa nubosidad con lluvia sobre Chihuahua.



Las primeras precipitaciones iniciaron desde el miércoles pasado en la zona serrana que colinda con Sonora y el norte de Sinaloa, que abarca los municipios de Janos, Madera, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Gómez Farías, Ocampo, Chínipas y Guadalupe y Calvo, precipitaciones que a la vez ayudaron a extinguir los incendios forestales que se habían registrado debido a las altas temperaturas, de acuerdo con los reportes de la CEPC.



Asimismo, el jueves 13 de julio, cayeron fuertes lluvias en Bocoyna y ello ocasionó la inundación de 22 viviendas en San Juanito, mientras que en la región noroeste, específicamente en Cuauhtémoc, un par de vehículos fueron arrastrados por la corriente, afortunadamente sin que ninguna persona resultara lesionada.



El lapso más crítico hasta ahora, fue el transcurrido desde el viernes por la noche hasta la madrugada del sábado pasado, en los municipios de Santa Isabel, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Aldama, Coyame y Ciudad Juárez.



Detalló Virgilio Cepeda que en Juárez una tromba provocó la inundación en 355 viviendas de 15 colonias y el colapso de seis casas y siete bardas.



Las colonias afectadas en dicha ciudad fronteriza fueron Zaragoza D.B., Aztecas, Torres del PRI, Terrenos Nacionales, Barrio Azul, Granjero, Lucio Blanco, Granjas de Chapultepec, Toribio Ortega, Colinas del Norte y División del Norte, en donde el agua alcanzó entre los 60 y los 80 centímetros de altura, señala el reporte.



La pérdida de cuatro vidas en cuerpos de agua, ocurrió en Santa Isabel, cuando un matrimonio con un niño de siete años, imprudencialmente trató de cruzar el arroyo Los Rosales y su vehículo fue arrastrado, habiéndose ubicado a las 11:00 horas de ayer domingo, el cuerpo del menor, a un kilómetro aguas abajo, lamentó el coordinador estatal de Protección Civil.



Por la madrugada del mismo sábado, un grupo de 6 jóvenes intentó atravesar el río a bordo de una pick up, pero ésta se volcó y el tripulante falleció, aunque los otros 5 acompañantes salvaron su vida, dio a conocer.



Los fuertes torrenciales causaron además, el bloqueo de cinco tramos carreteros, tanto por corrientes de agua, como por derrumbes de rocas de gran tamaño. Uno de ellos fue en la carretera federal de Coyame hacia Aldama, que dejó incomunicada a la localidad de La Paz de México, habitada por 50 familias, problema que dijo, ya ha sido resuelto.



Otro deslave ocurrió en la carretera de San Juanito a Basaseachi, debido al desprendimiento de un risco. La liberación de este tramo aún se encuentra en proceso. Sin embargo, precisó que en ninguno de estos casos hubo lesiones ni pérdida de vidas.



De igual manera, comentó que el torrencial desbordó el río Santa Isabel, afluente del Río Conchos motivo por el cual a la altura del municipio de San Francisco de Borja, inundó la zona agrícola, sin que se hayan presentado pero no hubo mayores afectaciones.



Virgilio Cepeda informó que el pronóstico indica que las lluvias continuarán durante toda esta semana, que el miércoles o jueves cesarán, pero continuarán viernes y sábado.



El reporte de Chihuahua capital es de 45 viviendas con introducción de agua, 6 árboles caídos, 2 bardas derrumbadas y 3 anuncios espectaculares derribados. Además de que un par de automóviles cayeron en un socavón ubicado en la salida del Fraccionamiento Romanza y se llevó a cabo el rescate de un autobús que se encontraba varado en el kilómetro 60 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.



Otros accidentes derivados de las lluvias y el exceso de velocidad, tuvieron como saldo 3 personas fallecidas.



Ante esta situación, la Coordinación Estatal de Protección Civil, advirtió a los ciudadanos que deben mantener limpias las azoteas, patios y jardines, a la par de recoger la basura y no arrojarla a la calle ya que genera taponamientos, lo que genera inundaciones.



Recomendó que al salir a carretera se debe verificar el buen funcionamiento del motor, limpia parabrisas, desempañantes y el sistema eléctrico del vehículo, además de utilizar el cinturón de seguridad, no conducir a exceso de velocidad y no usar celular mientras se maneja un vehículo automotor.



En el hogar, dijo, deben incrementarse las medidas de seguridad, sobre todo por la presencia de niños y niñas que se encuentran en etapa vacacional y enseñarles en dónde está el interruptor eléctrico y la salida del gas, para que puedan interrumpir el flujo en caso necesario, y es básico que además conozcan el número de emergencia 911.



De acuerdo a los registros de Protección Civil, desde la semana pasada se han presentado 188 servicios de auxilio de distintos tipos, como los ya mencionados, además del traslado de 3 familias a albergues de Chihuahua y ciudad Madera, así como 9 actuaciones de búsqueda de personas extraviadas en área rural, ayuda a 52 vehículos varados y se registró además la inundación de otras 39 viviendas en la zona de la presa de jales en construcción, “La Perla Chihuahua” en el municipio de Camargo.



Tan solo para rescatar a la población incomunidada de Coyame, han participado 663 elementos de las unidades de protección civil del Estado y municipales, así como de Bomberos, de la Comisión Estatal de Seguridad, policía municipal y Policía Federal, cuerpos de emergencia como URGE, Cruz Roja y Ángeles Blancos, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Profepa, Conafort, Coespris y 53 voluntarios. 17/07/2017