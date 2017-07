Si se pierde dinero por no "reestructurar deuda", es responsabilidad del Gobierno: AFT Apegados a la Ley no se necesitan de un período extraordinario para la aprobación de 20 mil millones: AFT

Como ellos afirman ser autónomos y apegados a la Ley entonces no necesitan de un período extraordinario para la aprobación de 20 mil millones de pesos, para reestructurar adeudos por esa cantidad a instituciones bancarias, entonces el Poder Ejecutivo es responsable de que diariamente se paguen de intereses entre los 700 mil al millón de pesos, externó la Diputada local, Adriana Fuentes Téllez.



La legisladora priista, expresó que si esto fuera verdad, la administración estatal ya hubiese tomado cartas en el asunto; empero, quiere hacer ver que nosotros somos los que estamos en contra de los chihuahuenses, todo lo contrario, defenderemos que no se pague más y que esto no se maquille a favor del Ejecutivo.



Es en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios (artículo 23), donde se especifica que, mientras exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, no se necesita autorización del Legislativo; sin embargo, "las letras chicas y lo que no quieren que se sepa, es que en los primeros 4 años de este Gobierno es cuando amortizarán el nuevo crédito pagando así intereses más bajos, siendo este uno de los motivos por lo que no envían las corridas financieras, además de la modificación a la iniciativa que señala que si el ejecutivo necesita más tiempo de los 19.5 años para pagar dicha deuda, no necesitaría la aprobación del Congreso, es este entonces un cheque en blanco, y aún falta incluir los costos por manejo de gastos de contratación, gastos financieros e impuestos lo que sin duda elevará el monto total".



Este tema de si es deuda o no, si se debe aprobar o no por el Congreso, ha encerrado al Gobierno en declaraciones y presiones para que realice un período extraordinario y votar dictamen, hecho que pudiera ver un desenlace este jueves 20 de julio, cuando se convoque a los diputados al pleno. 17/07/2017