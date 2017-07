El sistema estatal anticorrupción no se debe contaminar con otros temas: Jorge Soto

El presidente de la comisión de fiscalización Jorge Soto, dio a conocer que espera para que salga sin problemas, el sistema estatal anticorrupción, porque desgraciadamente en la sesión pasada fue un tema que se contaminó con otro, pero dio a conocer que ya en corto se dé solución a esta iniciativa.



Anunció que no ve a ningún diputado que hasta ahorita este en contra de la aprobación del sistema estatal anticorrupción, es por eso que confía que ya en los próximos días se esté llevando a cabo, por otro lado, menciono que no existe algún tipo de sanción por pasarse del tiempo, pero espera que se resuelva en tiempo y forma.



Por su parte el legislador del PAN recato que se está viendo que el propio senado está rompiendo con sus propios términos, ya que no han resuelto desde hace 4 meses el nombramiento del fiscal anticorrupción, dijo.



Esto se debe aprobar en breve, porque también es algo que está pidiendo la ciudadanía, expreso Jorge Soto. 17/07/2017