El objetivo de pasar el refinanciamiento de la deuda por Congreso, era por tener mejor transparencia: Nadia Siqueiros

La legisladora del PAN Nadia Siqueiros anunció que este plan del refinanciamiento será un ahorro para todo el Estado, es por eso que confía que esta petición del ejecutivo se resuelva de la mejor manera y que los partidos con menor representación en el Congreso se sumen a esta propuesta.



Resaltó Siqueiros que había partidos como el de Morena que ya estaban definidos en votarla a favor, pero que por indicaciones de su partido dejarán de sumarse a este refinanciamiento, cuando se supone que ya estaban convencidos y después afirmarán que siempre ya no quieren votarla, a la hora de sentarse en el pleno.



Espera la diputada que estos partidos no tengan algún tipo de interés propio, pero confía para que se sumen a trabajar en conjunto porque esta petitoria del gobierno del Estado va con buenos fines que beneficiaran a toda la población.



Informó que el Secretario de Hacienda vino en tres ocasiones al Congreso del Estado para que pudieran conocer de que trataba este refinanciamiento, pero por otro lado enfatizó que el gobierno del Estado pudo haberlo hecho sin la ayuda del Congreso, pero lo hicieron por tener más transparencia y con ello mandar el mensaje a la ciudadanía de que se actúa en lo correcto y no en lo oscurito, afirmó Nadia Siqueiros. 17/07/2017