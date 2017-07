Alex Bobadilla y “Tochita” Morales nuevos instructores de béisbol en curso de verano

Con el objetivo de ampliar las disciplinas que se enseñan a los niños asistentes al Curso Verano de Aventuras, Orlando Villalobos Seáñez, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, anunció que los profesionales Alejandro Bobadilla y Jorge “Tochita” Morales se incorporaron como instructores de béisbol desde el primer día de actividades.



El curso de verano comenzó el 17 de julio y tendrá su clausura el 11 de agosto, periodo en el cual los niños asistentes desarrollarán sus aptitudes deportivas en natación, básquetbol, fútbol, karate, jazz, zumba y por primera vez béisbol acompañados de profesionales en la materia.



Para ejemplo, resaltó que la experiencia de Alejandro Bobadilla, ex manejador de Dorados de Chihuahua y ex seleccionado nacional permitirá a los pequeños conocer la técnica y forma correcta de moverse en el campo, mientras que la juventud del segunda base de Dorados de Chihuahua, Jorge “Tochita” Morales servirá de motivación.



A su vez, el área de básquetbol también será impartida por profesionales reconocidos mundialmente como son el ex seleccionado nacional Pablo Santana y la ex Adelita de la UACh, Leslie Escudero.



Las inscripciones continúan abiertas, por lo que se pone a disposición de los interesados el teléfono 072 extensión 2521 para mayores informes. 18/07/2017