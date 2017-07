Exhorta Gobierno Municipal a reportar baches al 072 para mejor respuesta - Pavimentación preventiva ha mostrado buenos resultados

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas (DOP) exhorta a la ciudadanía a reportar los baches al 072 para una mejor y rápida atención, priorizando las avenidas de alto flujo vehicular o baches que representan un peligro al conductor o peatón, para ser reparadas antes de 72 horas según el compromiso realizado.



En el periodo de enero a junio se realizó el recarpeteo preventivo en tramos de las principales arterias de esta ciudad, como lo son periférico de la Juventud, boulevard Ortiz Mena y Díaz Ordaz, avenidas Silvestre Terrazas, Pacheco, Heroico Colegio Militar, y algunas vías secundarias que por su tráfico local han requerido este mantenimiento.



Esta acción ha permitido que en todas las vialidades mencionadas no se hayan reportado incidencias de baches, que en lugares donde la velocidad de tránsito es de 60 a 80 kilómetros por hora permiten prever accidentes vehiculares graves.



Cabe mencionar que el clima lluvioso impide la corrección completa de los baches, por ello las cuadrillas de Mantenimiento Vial utilizan diferente tipo de material en estos días, usando una mezcla reciclada de mortero asfáltico que permite su aplicación en frío y aun con lluvia, que no tiene costo por ser reciclado, para realizar la reparación temporal hasta que el clima permita usar la mezcla caliente que permite la adhesión completa al compactarse para una reparación correcta del bache.





¿Cómo puede la ciudadanía poner su granito de arena para tener mejores calles?



Llamando al 072 para reportar los baches que encuentre, dando la ubicación más certera posible del bache y donde se asignará un folio para seguimiento



Cuidar de no tirar desechos a la calle como aceites, detergentes y escombro



Obedecer los límites de velocidad, ya que los accidentes pueden provocar daño a la carpeta asfáltica y que con el tiempo crea baches



No tirar basura, el acumulamiento tapa las rejillas pluviales y provoca inundaciones que pueden resultar en daño al asfalto



Ante esto, se pide paciencia a la ciudadanía ya que en temporada de lluvias es normal encontrar baches en las calles de colonias, las cuales serán atendidas, pero se prioriza aquellos baches que por su ubicación representen un mayor peligro al conductor o a el peatón, como lo fue el socavón o hundimiento de suelo encontrado en la entrada de la colonia Romanzza, el cual ya fue atendido para evitar nuevos accidentes.





El Gobierno Municipal ha destinado un presupuesto de más de 28 millones para el recarpeteo de las vialidades de alto flujo de la ciudad durante el año, costo que abarca las ya reparadas y las que se encuentran programadas para realizarse y con esto abatir el problema que siempre ha representado la aparición de baches en vialidades. 18/07/2017