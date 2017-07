Pide Jesús Villareal al Gobierno Federal para que permanezcan los servicios educativos USAER y CRIE para fortalecer la educación incluyente

El coordinador de la bancada del PAN Jesús Villareal pide a la Secretaría de Educación Publica del Gobierno Federal, con el fin de atender la problemática y con ello también permanezcan los servicios de apoyo a la escuela regular (USAER) federalizadas que atienden escuelas del subsistema estatal.



Resaltó Villareal que es muy importante la inclusión social porque es un proceso que requiere involucramiento, acciones coordinadas, pero sobre todo la unificación de criterios de todos y cada uno de los actores sociales, desde al ámbito gubernamental hasta los encargados de la formación de los educandos en las escuelas, explicó.



Por su parte el coordinador dijo añadió, que una de las características de la sociedad incluyente es la apertura de las escuelas a toda la población, de manera que todos los que desean tengan cabida y puedan acceder a una educación de calidad.



Referente a esto, se debe equiparar oportunidades, reducir o eliminar barreras de aprendizaje, atender a la heterogeneidad y satisfacer las necesidades de todos los alumnos con perspectiva de género, así como eliminar las palabras sexistas.



Por su parte Villareal externo, que para lograr una escuela incluyente requerimos construir una sociedad congruente con los mismos objetivos que no se circunscribe únicamente a personas en contexto de vulnerabilidad, sino una sociedad que nos considere a todas las personas independientemente de su condición, características y necesidades.



Mediante esto se podrá tener una sociedad democrática no de nombre, sino en la práctica que haga sentir a todos los miembros y ciudadanos en igualdad de condiciones para participar en la vida política, económica, social y cultura con accesos a todos los servicios de salud, educación y vivienda.



Esta Unidad de servicio de apoyo a la escuela regular (USAER) ha apoyado y beneficiado a las escuelas de educación básica para el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes.



Recalcó el legislador que es de suma importancia, ya que es necesario enfatizar la atención educativa de aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo en sus contextos de interacción, que dé con ello también el de contar con equipos especializados en este ramo para que continúen desempeñando su función, debido a que son un apoyo para los docentes que en su mayoría requieren desarrollo profesional para atender de lleno a niños

con necesidades educativas especiales, y para los padres de familia que no cuentan con orientación pertinente para eliminar o minimizar las barreras en el contexto familiar.



Con ello y con justa razón, expresó el diputado del PAN, es el de asumir el apoyo de los medios a nuestro alcance para buscar el punto de acción de manera formal, de las necesidades educativas especiales a favor de la población escolar. Se deben recuperar las estructuras ocupacionales de modalidad de educación especial como el Centro de recursos de integración educativa (CRIE), que se eliminaron del Estado de Chihuahua y no en toda la república.



Se pide la recuperación de la estructura ocupacional CRIE y la reubicación del servicio USAER federalizado que atiende a las mismas del subsistema estatal, no atender se estaría discriminando y violentando los derechos de las personas con discapacidad. Recalco Villareal. 18/07/2017