Trabajará Ichea de forma normal durante el periodo vacacional

El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) informa a la ciudadanía que sus oficinas, círculos de estudio y plazas comunitarias, continuarán funcionando con normalidad durante los meses de julio y agosto, pues el sistema de educación abierta que maneja, no contempla periodos vacacionales.



Las inscripciones, asesorías educativas, así como la aplicación de exámenes se realizan de manera permanente.



El horario oficial de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las áreas administrativas; sin embargo, los diferentes centros de atención en los que se brinda el servicio a los usuarios, se adecúan a sus tiempos y necesidades, con asesorías por las tardes.



Eberto Javalera Lino, director general del ICHEA, invitó a las personas mayores de 15 años que no han terminado la primaria o la secundaria, a que aprovechen la oportunidad durante este verano, para inscribirse y estudiar la educación básica.



“Queremos hacer una invitación a las personas que conocen a alguien que no sabe leer y/o escribir, para que lo inviten a nuestros círculos de estudio y atención, para brindarles esta valiosa herramienta que es la lecto-escritura”, dijo el funcionario.



Destacó que para quienes no tienen la primaria y secundaria y ya son mayores de 15 años, existen más de 2 mil círculos de estudio que tiene el ICHEA en todo el estado, en donde pueden concluir su educación básica de manera gratuita “materiales, registro, asesoría y certificación, no le cuestan a nuestros usuarios”, apuntó.



La institución dispone de 84 plazas comunitarias, a donde pueden acudir a cursos de artes y oficios, computación e incluso algunas disciplinas deportivas.



Además, dijo, los centros de cómputo de las plazas comunitarias están disponibles de manera gratuita para la población en general, por lo que se convierten en una buena opción para que niños y jóvenes, al igual que los adultos, desarrollen o mejoren sus habilidades en el uso de estas tecnologías. 19/07/2017