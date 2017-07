Exhorta Gobierno Municipal a tomar precauciones para evitar ser víctimas de hackeo

Dada la creciente necesidad de promover maneras seguras de navegación debido al aumento de usuarios de internet, especialmente en redes sociales, el Gobierno Municipal, en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres tiene entre sus objetivos informar a la ciudadanía chihuahuense los riesgos que se pueden presentar al ser víctimas de esta actividad, la cual forma parte de las modalidades de violencia digital.



El hackeo suele ser difícil de detectar, ya que no estamos totalmente informados y solemos ignorar las advertencias y medidas de prevención para evitar caer en manos de un hacker.



Se considera hackeo a la acción de entrar sin autorización a una red o sistema de cómputo teniendo en mente un objetivo específico. Tiene lugar desde niveles institucionales y gubernamentales hasta nivel personal.



Las personas que se dedican a este tipo de actividades lo hacen con fines distintos: robo de datos, suplantación de personalidad, revelación de información privada, extorsiones, o por simple curiosidad, hecho que vulnera la privacidad y en ocasiones la dignidad del individuo.



El método de operación que utilizan usualmente consiste en re direccionar al usuario a sitios web falsos, en los cuales se le pedirá algunos datos como su correo/usuario y contraseña, para posteriormente hacer uso de la información, de igual manera suelen instalar virus a través de dichos enlaces, y así vulnerar la seguridad del sistema.



¿Cómo evitar ser víctima del Hackeo?



La Policía Cibernética de México hace algunas recomendaciones para el uso seguro de internet:



Reportar perfiles, foros o enlaces con contenido sospechoso

Verificar que el sitio muestre en la barra de dirección https y el candado de seguridad

Manejar contraseñas seguras, utilizando combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales

Utilizar contraseñas diferentes para cada plataforma, así como cambiarlas regularmente

Evitar realizar operaciones bancarias en redes públicas

Desconfiar de información proveniente de fuentes desconocidas

No proporcionar datos personales en sitios de los cuales no se tenga candado de seguridad



Tanto el hacking como otras modalidades de violencia digital, se han convertido en una nueva plataforma para la violencia de género, siendo mayor la cantidad de mujeres que resultan vulneradas, viendo afectada su imagen, sus relaciones e integridad, llegando a extremos en los que inclusive su seguridad física puede estar en riesgo. Muchos son los casos de mujeres que son espiadas a través del hackeo de la cámara de su computadora o celular, o los de aquellas que vieron mermada su privacidad al haberse irrumpido en el contenido que suben a la nube o en el almacenamiento de sus dispositivos.



En nuestro país, algunas legislaciones ya consideran el hackeo como un tipo de delito. Sin embargo, es importante hacer denuncia de situaciones derivadas de este tipo de prácticas, para impulsar a que sean mayores las medidas coercitivas que se apliquen a los individuos que ejercen la violencia digital.



Con éste tipo de acciones preventivas, el IMM reitera su compromiso para la erradicación, prevención y atención a mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencia.



Prevenir y erradicar la violencia es tarea de todas y todos. Para mayor información acerca de la labor del Instituto Municipal de las Mujeres, comunicarse al número 072 extensión 2604. 19/07/2017