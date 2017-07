Invita el Gobierno Municipal a conocer el procedimiento para derribar árboles

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano y el Departamento de Forestación de la dependencia, informó que la ciudadanía debe conocer los requisitos para derribar un árbol ya sea en retiro programado o accidental, con el objetivo de evitar sanciones o generar un incidente que ponga en riesgo a la población.



El director de la dependencia, Félix Arturo Martínez Adriano, destacó que cuándo un árbol está en riesgo de caer debe comunicarse al Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) al número 072, en donde se debe proporcionar la ubicación exacta en dónde se encuentra el árbol en riesgo y con esto pueda provocar un accidente. Señaló que las cuadrillas de Mantenimiento Urbano están a la disposición de acudir al lugar y retirarlo de manera inmediata.



Puntualizó que si el árbol no está en riesgo de caer, la ciudadanía debe solicitar un permiso a través del número 072, en donde se les proporcionará un número de folio, donde se programa la visita de un supervisor del Departamento de Forestación, quien realizará un diagnóstico para evaluar si es viable o no el retirarlo.



Detalló que si esta solicitud procede, se le otorgará el permiso y deberá realizar un pago en Tesorería Municipal de 5 salarios mínimos, equivalente a 400 pesos, así como donar un árbol de 1.05 metros a 2.00 metros de altura por 2 pulgadas de diámetro.



De igual manera, Martínez Adriano resaltó que las cuadrillas no pueden ingresar a los domicilios, por lo que los árboles deben estar en cochera o banqueta para que los empleados municipales puedan trabajar libremente. Otra de las cosas que recalcó, es que los usuarios deben tomar en cuenta que se requiere forzosamente del permiso del Gobierno Municipal, pues de lo contrario se aplica una sanción económica a las personas que talen sin autorización.



Es necesario recordar los beneficios que da un árbol antes de tomar decisiones de derribo, pues los árboles combaten el cambio climático, limpian el aire, proporcionan oxígeno, dan sombra, otros grandes beneficios. 20/07/2017