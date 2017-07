¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Lluvias Fuertes Máxima 26° Mínima 18° Viernes 21 de Julio IMSS recomienda consumir menos grasas, más verduras y agua para cuidar los riñones • Un estilo de vida saludable es fundamental para no padecer de enfermedades renales.

• Son padecimientos que muchas veces no presentan síntomas evidentes

La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Coordinación de Salud Pública, emitió una serie de recomendaciones para cuidar de los riñones.



Entre ellas, destacan los siguientes:



• Mantenerse en un peso adecuado: La cintura de los hombres debe medir menos de 90 centímetros; y la de la mujer, menos de 80.

• Tomar analgésicos, sólo con prescripción médica, ya que el exceso de éstos daña la salud.

• Evitar fumar.

• Disminuir la ingesta de sodio.

• Practicar algún deporte de manera regular.

• Acudir al médico si se siente dolor constante en uno de los costados del cuerpo.

• Una señal de alerta es la presencia de sangre en la orina.



El coordinador auxiliar de Salud Pública de la Delegación Estatal del IMSS, doctor Ismael Rodríguez Chávez, explicó que la principal función de los riñones es la de eliminar las toxinas del organismo contenidas en la sangre.



Indicó que las enfermedades renales no se manifiestan durante años, por eso se denominan “asesinos silenciosos”, pero cuando se presentan influyen considerablemente deteriorando la calidad de vida de la persona. Estas alteraciones de la función renal se detectan a tiempo, si te checas en salud, antes de manifestar síntomas de enfermedad, a tiempo.



Señaló que quienes tienen altos niveles de colesterol son más propensas a sufrir un problema renal, por lo que es recomendable la reducción del consumo de grasas. “El riñón es un órgano compuesto por venas y arterias que se endurecen con altos niveles de colesterol, perdiendo paulatinamente su capacidad de filtración”, recalcó.



El funcionario federal añadió que algo similar ocurre con las personas que padecen diabetes, en cuyos casos es fundamental llevar un control médico adecuado de los niveles de glucosa en sangre.



Asimismo, destacó que los alimentos que más hacen trabajar a los riñones, en el proceso de su eliminación, son las proteínas que se encuentran, sobre todo, en la carne, el pescado y los huevos que comidos con moderación son importantes en una dieta balanceada.



En ese sentido, explicó que 100 gramos de productos animales suelen ser suficientes en cada alimento para, combinados con abundantes verduras y una fruta una persona se considere sanamente alimentada, sin dañar riñón.



Indicó que la hipertensión daña una serie de órganos, entre los que se encuentran los riñones. Por tanto, señaló que es aconsejable reducir el consumo de sal en las comidas, pues en exceso tiende a subir la presión arterial y con ello perjudica a éstos órganos.



Afirmó que la falta del consumo de agua favorece la aparición de enfermedades renales, formación de cálculos en el riñón e infecciones urinarias. Para que el organismo funcione correctamente se deben tomar litro y medio al día, incluyendo lo que se ingiere en los alimentos, enfatizó.



Las dietas ricas en grasas y proteínas requieren más líquido para eliminar sus restos metabólicos, ya que estos alimentos contienen menos agua que otros productos. Por eso, si se toman muchos nutrientes de este tipo, es recomendable aumentar el consumo de agua, añadió.



Finalmente, el doctor Ismael Rodríguez Chávez exhortó a los derechohabientes del IMSS acudir anualmente a los módulos de PrevenIMSS, ubicados en las Unidades de Medicina Familiar, para recibir orientación y atención oportuna de salud. 21/07/2017

