Impulsan formación integral de estudiantes de primaria a través del Programa de Orquestas Escolares - Se cuenta con 100 orquestas escolares ya conformadas en el estado de Chihuahua

- Chihuahua es pionero al incorporar el modelo de orquestas escolares en las aulas

La Secretaría de Educación y Deporte puso en marcha el Programa de Orquestas Escolares en el Nivel Primaria, en el que a la fecha se cuenta con 100 agrupaciones de este tipo conformadas en planteles de las regiones de Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Ojinaga, Casas Grandes, y Ciudad Juárez.



A través de este programa se beneficia directamente a alrededor de mil 400 alumnas y alumnos de escuelas primarias, quienes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en sus clases de música, lo que contribuye a un mayor rendimiento académico y también favorece a las niñas y niños en aspectos como la confianza y la autoestima, además de mejorar las relaciones sociales y familiares.



Guadalupe Monroy, jefa del Departamento de Educación Artística y Tecnológica de la Secretaría de Educación y Deporte, comentó que este programa inicia con la dotación de instrumentos musicales a los centros escolares, posteriormente, se capacita a los docentes como instructores de orquesta a través de un diplomado impartido en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.



“Este es un programa sin precedente a nivel nacional, pues no se había dado este tipo de ensambles musicales en las escuelas dentro del horario regular de clases, en donde alumnas y alumnos reciben la instrucción musical”, expresó la funcionaria.



Agregó que están muy orgullosos porque es un proyecto que está dando frutos y que está cambiando las vidas de las y los alumnos, quienes dentro de su formación básica y en el horario regular, reciben clases para ser ejecutantes de violín, clarinete, viola, chelo, percusiones, entre otros instrumentos que integran una orquesta.



La funcionaria indicó que a nivel estatal se trabaja con 100 docentes, en igual cantidad de escuelas, en las regiones de Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Ojinaga, Casas Grandes, y Ciudad Juárez, en donde alumnas y alumnos tienen el acceso a un instrumento musical y la oportunidad de “sembrar” algo para su futuro, pues esto les favorecerá en los distintos ámbitos de sus vidas.



A su vez, la coordinadora de Educación Artística, Música y Danza en la Región Centro, Norma Sujo, señaló que la mayor cantidad de orquestas escolares en el estado se concentra en la región de Chihuahua, con 40 de estas.



Luego explicó, que hay maestros que han logrado formar una orquesta en un solo centro educativo, mientras que otras se conforman con la ayuda mutua de los docentes, pues algunos son especialistas en guitarra, otros en clarinete, flauta, chelo, entre otros, y así es como se conforman el resto de estas agrupaciones, además dijo, en el nivel preescolar se realiza trabajo coral, con el fin de tener un gran ensamble coral y musical.



Comentó además, que al igual que en todas las escuelas de educación básica, cada mes se realizan los Consejos Técnicos de Orquestas Escolares, en los que docentes y alumnos participan en un ensamble musical a través del que dan muestra de los conocimientos adquiridos en sus clases, con la presencia de padres y madres de familia.



“El primer reto fue convencer al centro educativo y a los docentes de las ventajas del programa”, platicó por su parte el maestro, Gandhi Hernández Trejo, quien fue uno de los pioneros del Programa de Orquestas Escolares y que actualmente imparte clases de música en las escuelas primarias “Juan Alanís” y “Melchor Guaspe”.



Manifestó también, que un aliciente para que las niñas y niños pasaran de la flauta dulce a un instrumento más completo como el violín o el clarinete, fue el aspecto motivacional," pues al estar más motivados, el rendimiento académico de los alumnos puede ser mayor".



“Cuando llega la clase de música es como una especie de pequeña familia entre ellos, son como hermanos”, comenta Hernández Trejo, al indicar que en el aspecto musical este programa representa ir un paso adelante, incluso a nivel nacional, pues se pasa de la clase normal a algo mucho más complejo, y todo ello insertado en el ámbito escolar.



El docente agregó que tanto la escuela y los alumnos reconocen a quienes forman parte de las orquestas, “antes se reconocía a las niñas y niños que destacaban académicamente o en los deportes, ahora también se da para los que tocan un instrumento musical, por lo cual su autoestima sube y también sus calificaciones”.



También expuso que no todos los alumnos pueden formar parte de la orquesta, ya que no se cuenta con tantos instrumentos, por ello se elige a quienes tienen una buena capacidad lectora y matemática, además de ser responsables y que tengan compromiso, sin embargo, hay varios estudiantes que han llegado con sus propios instrumentos y han pedido un oportunidad, por lo que a ellos también se les ha dado cabida en la orquesta.



Explicó además, que se imparten de dos a cinco horas de clase a la semana, dependiendo de la escuela, “con esas horas logramos muchas cosas, en clases regulares los niños aprenden a leer las notas, conocen la rítmica y la melodía, y aquí lo único que hacen es transportar lo que ya saben a un instrumento”.



El docente resaltó que en la Escuela Primaria “Juan Alanís” se logró conformar la orquesta musical con 35 alumnas y alumnos, quienes cuentan con violines, violas, chelos, clarinetes, flautas, y percusiones, y ya han tenido varias presentaciones en el plantel escolar y en el auditorio municipal.



“Siento que el programa tiene mucho éxito en la comunidad, porque los padres de familia se sienten orgullosos y los alumnos están muy motivados”; pues los papás y mamás se integran al centro escolar y hacen suya la orquesta, por lo que aportan los recursos necesarios para la reparación y mantenimiento de los instrumentos musicales a través de diversas actividades, como es la tiendita escolar", dijo Hernández Trejo.



Gandhi Hernández destacó que este programa representa una gran oportunidad para insertar la música dentro del contexto escolar, “cuando algo se hace fuera de la escuela muchas veces pierde seguimiento, pero el hecho de que la música esté dentro del centro educativo permite que las alumnas y alumnos lo vean como algo natural, y que incluso repercute en la mejora de las relaciones familiares”.



“Es algo muy grato, como maestro de música, que en tan poco tiempo y horas de clase, las alumnas y alumnos de primaria den muestra de su talento con la interpretación de diversas melodías, eso nos deja mucha satisfacción a todos mis compañeros y a mí”, concluyó el docente.



Una de las alumnas beneficiadas con el Programa de Orquestas Escolares es Daniela Peña Manjarrez, de 11 años de edad, quien cursa el quinto grado en la Escuela Primaria “Juan Alanís”. “Me gusta mucho tocar el chelo porque cuando era más pequeña vi una película de una niña que lo tocaba chelo; me gustó mucho y me inspiró.



Un día, continuó la menor, el profesor nos dijo que tendríamos la oportunidad de tocar instrumentos, y empecé primero con la guitarra, porque mis manos eran muy pequeñas, pero el maestro me dijo que ya podía hacerlo con el chelo, y me emocioné muchísimo”, expresa la alumna.



“Nosotros ensayamos los martes, nos sacan un poquito de clases pero la maestra dice: “les toca ir a la orquesta, les pongo repaso”, me ha servido mucho porque aumenta la confianza, sube el autoestima, me abre muchas posibilidades, también me ayudó académicamente, mi familia dice que está muy orgullosa de mí, pienso que todos podemos lograr lo que nos proponemos si confiamos en nosotros mismos”, comenta Daniela.



Otro de los alumnos que forma parte de este programa es Leonel Emilio Reza Acevedo, de 12 años, estudia el sexto grado en la Escuela Primaria “Melchor Guaspe”, se siente muy contento de formar parte de la orquesta escolar pues le ayuda a su autoestima y el tocar la guitarra era uno de sus sueños cuando estaba más pequeño.



Agrega que le falta estudiar más la lectura de las notas musicales, por lo que en su casa ensaya lo aprendido en sus clases, por lo cual combina su pasión por la música con sus prácticas de fútbol americano y sus tareas, “me gustan mucho las matemáticas y el español, he representado a mi escuela en varios concursos, el último de ellos fue la Olimpiada del Conocimiento Infantil” finalizó. 22/07/2017