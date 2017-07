Lluvias recientes han sido benéficas para el Estado • Se evalúan se declaren zonas de desastre, de ser necesario, cultivos ejidales

• Reunión de Residentes de Desarrollo Rural para seguimiento a programas para maíz, avena, sorgo, frijol pinto saltillo y algodón.

Ante las precipitaciones pluviales registradas recientemente en la entidad, la Secretaría de Desarrollo Rural, informó que la actividad agropecuaria ha resultado más beneficiada, no obstante que se han tenido algunas afectaciones en ciertas zonas del estado, derivadas del temporal lluvioso.



“En general la lluvia ha sido mucho más benéfica que los daños que ha causado dentro del estado, tanto para ganadería, hortalizas, agricultura, fruticultura, positiva en términos de la actividad agropecuaria", informó Roberto González Grado, Jefe de Residentes de la Secretaría de Desarrollo Rural.



Con respecto a los daños ocasionados por las lluvias, dijo que se han visto afectadas áreas muy aisladas, no significativas, al puntualizar que en el ejido Constitución, del municipio de Buenaventura, fueron mil hectáreas de chile jalapeño, chile chilaca, alfalfa, algodón, y maíz, siniestros de los que ya se levantó el acta correspondiente en coordinación con los distintos niveles de gobierno.



En el Valle de Juárez, particularmente en Guadalupe, en el Distrito de Bravo, fueron afectadas 500 hectáreas de alfalfa y algodón, de las que también ya se ha levantado el acta circunstancial para que se evalúe y dictamine posteriormente, de ser necesario, zona de desastre, detalló.



Informó además, la mañana de este lunes se reunieron los Residentes de casi todos los 67 municipios de la entidad, para dar seguimiento a los distintos programas de beneficio para el campo, particularmente los relacionados para maíz, avena, sorgo, frijol pinto saltillo, algodón, y brindar informes de las actividades ordinarias de sus actividades, dado que la operatividad permanente así lo requiere.



El funcionario estatal señaló que por las lluvias que se han presentado, los productores indígenas de la Sierra Tarahumara ya están cultivando su maíz y su frijol, que son el sustento para la familia para el año que entra; mientras que las presas La Boquilla y Las Vírgenes, aseguran, por el caudal recibido, el agua para los cultivos del 2018”.



De igual manera, González Grado, dijo que se notificó también de una inundación en el canal principal en el seccional de Conchos, municipio de Saucillo, que afectó la zona urbana y no a la actividad agropecuaria.



“El Secretario Rubén Chávez Villagrán, como gobierno del Estado, nos ha pedido estar permanentemente en coordinación con las distintas autoridades, presidencias municipales, comisariados ejidales, así como con la SAGARPA, instancia a la que ya dimos a conocer el siniestro, por lo que ya veremos si es necesario que se declare como zona de desastre" aclaró. 24/07/2017