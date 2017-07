IMSS promueve en la entidad la instalación de guarderías subrogradas en empresas • Este esquema es exclusivo para empresas; el objetivo es apoyar a las madres trabajadoras afiliadas al Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, promueve la celebración de convenios de subrogación con empresas locales, para la prestación indirecta del servicio de guardería, en beneficio de los hijos de las madres trabajadoras afiliadas a la Institución en la entidad.



Lo anterior es un esquema exclusivo dirigido a empresas, que tiene su fundamento en el acuerdo emitido por el Consejo Técnico del IMSS --240216/57--, publicado el pasado 3 de mayo de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se describen los lineamientos referentes a las disposiciones de carácter general para la celebración de dichos convenios; así como en la Ley del Seguro Social y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.



El titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, José de la Luz Chacón Salas, informó que esa convocatoria va dirigida a los patrones que estén interesados en instalar guarderías en sus empresas o establecimientos.



Destacó que la prestación de este servicio lo pueden brindar solos, o de manera conjunta con otra o tras empresas; el único requisito es que deben de estar establecidas de manera contigua una con otra, a fin de facilitar la llegada de las madres trabajadoras al dejar a sus hijos y con ello, poder llegar a tiempo para cumplir con su jornada laboral.



Añadió que los patrones interesados en estos convenios de subrogación, deben de cumplir con los siguientes aspectos:



• Estar al corriente de sus obligaciones fiscales en materia del Seguro Social

• Presentar el formato único de Solicitud de Autorización, que se encuentra comprendido como parte del Acuerdo Publicado.

• Presentar copia simple del Acta Constitutiva de la persona moral y; en su caso, el poder notarial que acredite al representante legal, o identificación oficial vigente cuando se trate de una persona física.

• Escrito mediante el cual el patrón interesado designe a la persona autorizada para realizar las gestiones necesarias ante el Instituto para la celebración del Convenio de Subrogación.

• Registro o registros patronales que ampararan el Convenio de Subrogación.

• Opinión positiva vigente sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.



Señaló que de ser valorada como positiva la solicitud presentada por el patrón, después de su valoración, el patrón deberá de entregar al Instituto lo siguiente:



• Proyecto arquitectónico atendiendo a los lineamientos establecidos, para lo cual se le brindara la asesoría necesaria, en caso de que así se requiera.

• Escrito libre en el cual manifieste la vigencia por la cual se otorgaría el servicio, misma que no podrá ser mayor a cinco años, a partir de la suscripción del Convenio de Colaboración.

• Copia simple del dictamen de factibilidad de uso de suelo o licencia de uso de suelo o su equivalente en la localidad, emitido por la autoridad local correspondiente, que indique la factibilidad de instalación de la guardería en el domicilio propuesto por el patrón.

• Documento que acredite la posesión legal del inmueble o terreno, que ofrezca para la subrogación del servicio, tales como: contrato de compraventa, arrendamiento o comodato o cualquier otro documento legal que otorgue la posesión legal del inmueble, la cual deberá de amparar la vigencia del Convenio de Subrogación.



Finalmente, destacó que la Delegación Estatal del IMSS se encuentra en la mejor disposición de atender cualquier información que se requiera sobre el particular, en la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, ubicada en el primer piso de su sede, ubicado en la Avenida Universidad No. 1105, esquina con la calle José Maria Mari, Colonia San Felipe Viejo. Teléfono 614 4 13 22 97 o bien correo electrónico jose.chacon@imss.gob.mx

24/07/2017