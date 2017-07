Provocan lluvias inundaciones y afectaciones en 12 municipios Piden tener precaución por desbordamiento de ríos y arroyos

Alerta Protección Civil que precipitaciones pluviales continuarán durante toda la semana

Las lluvias del fin de semana provocaron inundaciones en los municipios de Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Julimes, Saucillo con el desborde de un canal de riego y se atienden anegaciones en viviendas del norte de la ciudad de Chihuahua, informó el coordinador de Protección Civil Estatal, Virgilio Cepeda.



En esgte sentido, el servidor público lamentó la inconsciencia de algunos conductores que se aferran a cruzar arroyos y ríos, por lo cual hizo un llamado a la población en general para que tomen las precauciones y no arriesguen su vida.



“Ayer tuvimos que rescatar cuatro vehículos en diversos puntos de la capital y en Ciudad Cuauhtémoc, donde tuvimos una lluvia extraordinaria en el municipio de Cuauhtémoc y en Namiquipa y afortunadamente en todos estos incidentes no hemos tenido pérdida de vidas humanas”, declaró.



El coordinador compartió que ayer en el kilómetro 47 de la carretera Namiquipa-Santa Clara se presentó un accidente por el exceso de velocidad en condiciones de precipitación pluvial intensa.



En cuanto a la declaratoria de zona de emergencia ante el Gobierno Federal, el funcionario indicó que la instrucción del gobernador Javier Corral y del fiscal César Augusto Peniche, en base a lo ocurrido se pedirá para Juárez, Ojinaga, Aldama, Coyame, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Janos, Bocoyna, Rosales, Saucillo, Julimes y parte del municipio de Chihuahua.



En cuanto al pronóstico, señaló que continuará la lluvia toda la semana de manera intermitente y se registrará principalmente después de la seis de la tarde.



Lunes 24 de julio de 2017 pronóstico meteorológico por regiones



Estado de Chihuahua

Pronóstico por Regiones del Estado

Panorama General



Vientos ligeros de 0 a 15 km/h. para la mayor parte del Estado, con vientos de 15 a 30 Km/h en los municipios de Ojinaga, Manuel Benavides y Jiménez.



Lluvias fuertes en los municipios del sur del Estado, municipios serranos con lluvias ligeras a moderadas, municipios del centro y norte del Estado lluvias ligeras lloviznas.



Zona Centro Sur Chihuahua

Cielo parcialmente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Máxima de 28 C. Vientos del NE de 10 a 15 km/h.

Noche: Cielo parcialmente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Mínima de 17 C. Vientos del ONO y variable.



Zona Norte Frontera Cd. Juárez

Cielo prácticamente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Máxima de 31 C. Vientos del SE de 10 a 15 km/h.

Noche: Cielos que se despejarán a lo largo de la noche. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Mínima de 22 C. Vientos del SO de 10 a 15 km/h.



Zona Sierra Norte Buenaventura

Formación de tormentas por la tarde. Máxima de 29 C. Vientos del SO de 10 a 15 km/h. 60% probabilidad de lluvia.

Noche: Tormentas a primera hora. Mínima de 18 C. Vientos del OSO de 10 a 15 km/h. 60% probabilidad de lluvia.



Zona Sierra Centro Occidente Creel

Cielo prácticamente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Máxima de 34 C. Vientos del OSO y variable.

Noche: Cielos que se despejarán a lo largo de la noche. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Mínima de 24 C. Vientos del NE y variable.



Zona Sierra Sur Guachochi

Tormentas. Máxima de 23 C. Vientos del SSE de 10 a 15 km/h. 80% probabilidad de lluvia.

Noche: Tormentas a primera hora. Mínima de 10 C. Vientos del N y variable. 50% probabilidad de lluvia.



EN CASO DE CAMBIO REPENTINO DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE AVISARA OPORTUNAMENTE INFORMACIÓN PREVENTIVA DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES LOCALES.



