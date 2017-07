Presenta Miguel Vallejo iniciativa para hacer que la participación ciudadana sea un derecho humano “Debe de existir la democracia en la ciudadana, que ellos sean quienes participen en la toma de decisiones, no solamente cuando estén las elecciones sino en todos los aspectos”

Propuesta de reforma a fin de que se reconozca en la Constitución política del Estado de Chihuahua el Derecho Humano a la Participación Ciudadana.



El diputado ciudadano de Movimiento Ciudadano, Miguel Alberto Vallejo Lozano presentó ante Congreso del Estado la iniciativa la cual habla sobre reconocer el derecho humano a la participación ciudadana.



Dijo que “es muy importante que quede plasmada dicha ley el hecho de que la participación ciudadana sea un derecho humano, porque así no quedará a la interpretación de tomarla en cuenta o no, y de este modo se garantizará que esta se respete en todo momento y qué esté a la par de los derechos humanos ya existentes”.



El legislador comentó que “dicha iniciativa trata sobre darle voz a la ciudadanía, pues en Movimiento Ciudadano siempre se ha caracterizado por darles armas a los ciudadanos para ser escuchados y tomados en cuenta por parte de las autoridades, para que manifiesten sus inquietudes y tengan los medios que les permitan que estás sean analizadas”.



La democracia siempre debe de existir como un ejercicio permanente en la participación social, ya que únicamente se lleva a cabo cuando hay elecciones incluso confunden que la democracia es votar, ya que el voto no puede ser el único medio para que los chihuahuenses intervengan en las decisiones sino en todas las que se lleven a cabo en la sociedad”.



Por último, comentó que “dicho artículo el cual se reformará mediante la iniciativa, trata sobre que en el Estado de Chihuahua, toda persona goce de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, celebrados por el Estado Mexicano y en esta Constitución”. 25/07/2017