Realizará Antorcha “Festival de Teatro Víctor Puebla” Participarán 200 actores y artistas de Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.

Homenaje a Víctor Puebla, artista y hombre bueno que hizo teatro para el pueblo



Ciudad de México.-El Movimiento Antorchista Nacional realizará el “Festival de Teatro Víctor Puebla” los días 27, 28, 29 y 30 de julio en cinco teatros de la ciudad de Puebla, con seis puestas en escena y diversos programas culturales.



La organización dijo que el acceso a todos los foros será gratuito, porque el festival tiene como objetivo hacer que la gente acuda al teatro, aprecie las obras de grandes dramaturgos de la humanidad y comience a tener una visión crítica del arte y la cultura, porque esto ayuda a formar ciudadanos más cultos y, por tanto, más críticos de la sociedad y sus males.



El festival le rinde un homenaje a “Víctor Puebla”, hombre de teatro, que a 10 años de su fallecimiento, se le recuerda como un ser humano que dio su vida, sus obras y sus artículos periodísticos a la causa más noble que un ser humano puede abrazar: la liberación del hombre de todas sus cadenas, materiales e intelectuales.





“Víctor Manuel Torres Jiménez, conocido como Víctor Puebla, fue un excelente artista y hombre bueno que hizo teatro para el pueblo, montando obras de los grandes dramaturgos de la humanidad y llevándolas a grandes foros y también a foros humildes, para que los campesinos, amas de casa, estudiantes pobres y obreros, las pudieran conocer y disfrutar”, afirmó el vocero nacional de Antorcha, Homero Aguirre Enríquez.



El Teatro Principal, el Teatro de la Ciudad, el Zócalo de la Ciudad de Puebla, la Fonda Margarita y el Complejo Cultural Universitario son los foros en los que desplegarán sus dotes dramáticas y folclóricas más de 200 actores y artistas de Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México, que son quienes participarán en esta fiesta cultural. La cartelera está disponible en el portal de internet www.antorchacampesina.org.mx



Las puestas en escena que se presentarán son: Edipo Rey de Sófocles, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y cuatro obras del maestro Víctor Puebla, algunas escritas junto a Marko Castillo: Divertimento poblano, Poblanía de los Ángeles, Chava ese chavo o lo que salvó Salvador y Mexicanerías.





Antorcha realiza este Festival porque para la organización la cultura lo es todo: es el cultivo de la inteligencia y la sensibilidad. “En nuestro camino por fomentar la cultura y el arte entre la población hemos creado cientos de grupos de danza, teatro, música y poesía, porque para los antorchistas, lo más importante es la educación de la gente, la concientización, el que la gente despierte, abra los ojos y se dé cuenta que una vida mejor es posible, pero que esa vida mejor no la va a poder alcanzar si no se organiza y lucha, que nadie se la va a dar gratis. Y en esa tarea mucho ayuda el trabajo cultural”, señaló en entrevista Juan Manuel Celis Aguirre, Presidente de la Comisión Cultural Nacional



Además, explicó que en otras ocasiones se ha invitado a la ciudadanía a deleitarse, de manera gratuita, con los pasos de ballet de la Primera Bailarina de la Ópera de Berlín, Elisa Carrillo Cabrera, o a escuchar a la Orquesta Sinfónica que dirige un genio de la música de concierto mexicano, el Maestro Enrique Bátiz, o a presenciar a 17 mil artistas competir en los escenarios de la Espartaqueada Cultural de nuestra organización. Hoy, los queremos invitar al teatro, queremos que disfruten con nosotros de cuatro días de teatro, con seis puestas en escena.





Antorcha, con 43 años de existencia y con 2 millones y medio de agremiados, realiza durante todo el año eventos culturales y deportivos, todos con el fin de educar, concientizar y organizar al pueblo para que sea capaz de transformar su entorno social y político si no le favorece. “Antorcha busca un México más justo y equitativo para todos, un país sin pobreza y miseria y que le garantice una vida mejor”. 26/07/2017