Daniel Craig será nuevamente James Bond en el 2019 Tras meses negándose a volver a la saga, el británico decidió convertirse por quinta vez en el famoso agente 007 para una película que se estrenaría en 2019

A pesar de negarse rotundamente durante meses a volver a interpretar al espía más famoso del cine, el actor británico Daniel Craig ha aceptado finalmente encarnar de nuevo a James Bond.



El diario The New York Times, citando a dos fuentes, aseguró que su participación en la película que se estrenará en 2019 está confirmada. No obstante, el estudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), que tiene los derechos de la franquicia, eligió no emitir comentarios.



Eon Productions, que se encarga de producir las películas de la saga, aseguró que el agente secreto 007 volverá a los cines de EEUU el 8 de noviembre de 2019. El nombre del director y el resto del elenco aún es un misterio.



Los guionistas Neal Purvis y Robert Wade volverán a estar a cargo de la trama, como ya han hecho con gran parte de los filmes de Bond, incluidos los cuatro protagonizados por Craig.



Sus polémicas declaraciones a la prensa en 2015 no habían bien recibidas por el estudio: "En este momento, si me preguntan por una nueva película como Bond, creo que prefiero cortarme las venas. Por un par de años, no quiero pensar en esto. No sé cuál será mi próximo paso. Pero si hiciera otra película sería solo por el dinero", afirmó Craig.



Los actores Tom Hiddleston y Idris Elba habían sonado con fuerza como posibles sustitutos. Pero el éxito de Craig, de 49 años, se ha impuesto. Será la quinta vez que interpreta al espía tras Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) y Spectre (2015)

26/07/2017