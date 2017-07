El sistema Estatal anticorrupción traerá un castigo real a quienes lleguen atentar contra patrimonio chihuahuense: Citlalic Portillo

La diputada del PAN Citlalic Portillo informo que el Sistema Estatal Anticorrupción recientemente votado, abonara a la confianza de la ciudadanía, porque traerá consigo un castigo real a quienes atenten contra el patrimonio de los Chihuahuenses, menciono que no es una reforma al vapor o por debajo de la mesa, ya que se trabajó durante meses en foros y mesas técnicas haciendo hincapié en la participación ciudadana.



‘’Los Diputados no lo sabemos todo y no es lo que se pretende, por eso nos acercamos de gente preparada, por eso las mesas técnicas fueron completamente abiertas a la ciudadanía e interesados en el tema, tuvimos barras de abogados, asociaciones civiles, se invitó a los diferentes órdenes de Gobierno, esta es una verdadera reforma y está hecha con toda la mano’’, resalto Portillo. ‘’La gente lo dijo en campaña, no querían Diputados inalcanzables que se olvidaran de sus representados y es lo que hemos estado haciendo, escucharlos y tomar en cuenta sus opiniones y sugerencias’’. 26/07/2017