Por primera vez en 20 años, los hijos de Lady Di hablan sobre su madre en un documental Un nuevo documental compuesto de entrevistas con los príncipes William y Harry revela intimidades de Lady Di como madre y muestra el modo en que su influencia impactó al Palacio de Buckingham

HBO, en conjunto con la cadena británica ITV, ofrecen el documental Diana, Our Mother: Her Life and Legacy: un recuerdo y una celebración de Diana en las palabras de sus dos hijos.



En vísperas del 20 aniversario de su muerte, la princesa de Gales y su legado surgen emotivamente de entrevistas inéditas con los príncipes William y Harry. Los príncipes hablan sobre Diana como madre —"era traviesa", "le gustaba realmente reírse", "nos empalagaba de amor"— y cuentan cómo su influencia ha moldeado sus vidas.



El documental también incluye material de archivo nunca visto y reflexiones personales e íntimas de sus amigos y familiares, muchos de los cuales no habían hablado antes públicamente. Los hijos que Diana tuvo con el príncipe Carlos ofrecen su perspectiva sobre la contribución única de Lady Di a la sociedad con sus trabajos humanitarios: causas como los pacientes con sida, los ancianos y la niñez en riesgo.





William y Harry recalcan en sus entrevistas que gracias a su madre tuvieron una niñez normal —disfrutaron de restaurantes de comida rápida y parques temáticos— pero también conocieron de cerca la dura vida que llevan muchísimas personas en el mundo.



29/07/2017