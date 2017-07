LLEGA A CHIHUAHUA porque Tu te enamoraste de su voz, vuelve a Ti ROMPIENDO FRONTERAS EN VIVO

LLEGA A CHIHUAHUA porque Tu te enamoraste de su voz, vuelve a Ti ROMPIENDO FRONTERAS EN VIVO para cantar "Abajo Del Ala" y seguir siendo cómplices de sus grandes éxitos ... "Siempre será el que te quiere", "Mi Dulce Amor", "Alma de Mi Vida" y muchas más Alejandro Fernandez " El Porrillo"



Amplia su gira nacional por diversas plazas, y ahora incluyó no solo a Ciudad Juárez, sino a Chihuahua capital.



Este 19 de agosto se presentará en Chihuahua capital en el estado Manuel L. Almanza con su TOUR EN VIVO que no te puedes perder.



Sin duda alguna la carrera del cantante méxicano Alejandro Fernández ha seguido constante ascenso y con amplio reconocimiento por todos los géneros que ha interpretado – desde la música ranchera, el mariachi, pop latino hasta la balada romántica.



En sus conciertos no pueden dejar de escucharse en directo sus grandes éxitos como “Mañana es para siempre”, “Canta corazón”, “Se me va la voz” y “Te voy a perder” entre otros.



Los boletos ya se están agotando y puedes dejar de verlo



Los costos son de:

Diamante 4 mil 125; VIP1 3 mil 300, VIP 2 mil 970; oro 2 mil 420, plata mil 650, bronce mil 100 y general 550. 30/07/2017