Cumple Gobierno Municipal a vecinos de Vistas Cerro Grande; entrega pavimentación de 14 tramos -Beneficia a 747 colonos que dejarán de tener polvo en sus casas

El Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa, Maru Campos Galván, cumplió un compromiso más con los vecinos de la colonia Vistas Cerro Grande al realizar la entrega de 14 tramos pavimentados y anunciar que se encuentran en proceso 4 tramos más, de la colonia contigua Granjas Cerro Grande.



La Presidenta Municipal acudió al cruce de las calles Diana Laura Rojas y 75 de la zona antes mencionada, para realizar la inauguración de una de las 7 calles que fueron pavimentadas, esto gracias a la puesta en marcha del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Programa de Desarrollo Regional, por parte del Consejo de Urbanización Municipal (CUM).



La pavimentación beneficiará a 747 vecinos, consta de 12 mil 859 metros cuadrados, requirió una inversión de 6 millones 387 mil pesos gracias al FISM y se realizó en las calles: privada de la Secretaría de la Marina, 56 ½, Guadalupe Ramos, Puerto Benito Juárez, calle 8, privada de Diana Laura y calle 75.



Los 4 tramos en proceso en Granjas Cerro Grande se traducen en 4 mil 410 metros cuadrados y 171 colonos beneficiados, para lo cual se destinan 2 millones 281 mil pesos con el Programa de Desarrollo Regional.



Maru Campos expresó a los vecinos la emoción que causa como autoridad cumplir con los compromisos, pues recordó que desde hace algunos años conoció la realidad en la que vivían en esta zona y supo que tenía que actuar por dignificar a quienes tienen más de 10 o 20 años esperando por servicios públicos como el agua, drenaje o pavimento.



“Nos preocupan y nos ocupan, porque sabemos que ustedes como padres y madres de familia están cansados y necesitan esperanza, nosotros queremos también hacerles justicia, verlos a los ojos satisfechos sabiendo que les cumplimos, porque traerles estos servicios públicos era un sueño nuestro que gracias al CUM ahora les estamos haciendo realidad”, dijo Campos Galván a los colonos, no sin antes recordarles el cuidado que deben tener de estas nuevas calles para que perduren mucho más.



En atención a las mejoras, informó que no sólo se pavimentan las calles sino que desde finales de 2016 el Gobierno Municipal inició la construcción del colector de aguas residuales en la colonia Valle Dorado, mismo que culminará en el tramo de Vistas Cerro Grande para facilitar la instalación de tomas de agua y drenaje en las viviendas y así impactar en más de 250 mil familias chihuahuenses.



Asimismo se lleva a cabo la construcción del “Corredor Vistas Cerro Grande” el cual estará beneficiando a 60 mil habitantes del sur de la ciudad, mismo que ya lleva importantes avances e incluye canchas deportivas, juegos infantiles, zonas de descanso, y de convivio.



La señora Armida Jáuregui, quien es presidenta del Comité de Vecinos de Vistas Cerro Grande externó la emoción de quienes fueron favorecidos con estas pavimentaciones, ya que dijo son obras de gran utilidad que les permiten no sólo disminuir los problemas de polvo en los hogares, sino afectaciones por los desastres que ocasiona la lluvia.



“En nombre de muy querida comunidad agradezco a Maru por las actividades realizadas, sabemos que se ha tomado su tiempo para las gestiones correspondientes y ahora recibimos ésta obra terminada de calles, los vecinos nos comprometemos a seguir cuidando y seguir manteniendo bonitas las calles”, dijo la presidenta del Comité.



La diputada representante del distrito, Rocío González, resaltó la mejora en la calidad de vida de las personas que se obtiene con la pavimentación y aprovechó para invitar a la gente a acercarse al Congreso del Estado, en donde ella se encuentra para cualquier atención que requieran.



En el presídium también acompañaron a la Alcaldesa el gerente general del CUM, Carlos Rivas, el regidor Germán Ávila y el síndico Municipal, Miguel Riggs. 28/07/2017