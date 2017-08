Pide Jesús Valenciano la destitución del delegado de la SCT

Hace semanas el diputado Jesús Valenciano realizo un exhorto para dar a conocer las pésimas condiciones en las que se encuentra la carretera de Chihuahua a Delicias, ya que llevan meses en las mismas condiciones y lo peor es que existen decenas de accidentes dentro de este tramo, reitero.



Por su parte el legislador por Delicias anuncio que es necesario y existe gente capaz para realizar esta tarea, por eso pide que haya un cambio inmediato para tener un nuevo delegado de la Secretaria de Comunicaciones y transportes, capaz de realizar esta encomienda.



Resalto que desde la semana pasada ha estado viendo inconsistencias, porque además unos tramos no existe ningún tipo de avance. Entre 9 y 10 de la mañana no hay ni maquinaria, ya que no se ven laborando a ninguna de las empresas presentes para darle avance, porque no es posible que siendo una carretera donde transitan de toda la república, la tengan en estas

condiciones, puntualizo Valenciano.



Se ve que no hay la más mínima intención de darle celeridad a toda la vialidad, pero no existen trabajos de día, ni de noche, además de que hay muy mala señalización, y esto es lo que hace que existan accidentes, pero sobre todo los vacacionistas se quedan con un mal sabor de boca al querer visitar el Estado.



Indico Valenciano que ya se tuvo el tiempo suficiente para haber avanzado en la rehabilitación de esta carretera, y de aquí en adelante cada semana estará dando un aviso de los avances que se vaya teniendo respecto al tema.

31/07/2017