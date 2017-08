En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el IMSS promueve esta acción en sus Unidades Médicas Con la donación de leche materna, en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 4 se alimenta a bebés prematuros, cuyas madres están en condiciones graves de salud.

Con avanzado equipo, la leche que se destina a donación es pasteurizada para garantizar una alimentación segura y de calidad.

La Semana Mundial de la Lactancia inicia este 1 de agosto y concluye el próximo 7.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los bebés prematuros que por diversas causas no tienen la oportunidad de ser alimentados con leche de su madre, reciben este alimento de mujeres que dieron a luz y que están en condiciones de donar su leche. De esta manera se les proporcionan diversos beneficios como protección inmunológica, maduración, prevención de enfermedades crónicas y menor riesgo de mortalidad neonatal.



Con ese propósito, el Seguro Social cuenta con el primer Banco de Leche Materna en el Hospital de Ginecología y Obstetricia (HGO) No. 4 “Dr. Luis Castelazo Ayala”, en la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el procesamiento de este alimento para establecer una reserva que asegure el derecho de los recién nacidos a una alimentación segura, oportuna y gratuita.



La directora médica del HGO No. 4, Luz Angélica Ramírez García, informó que en este año se pretende recolectar más de mil litros de leche materna, de los cuales se tienen ya 659, que permiten alimentar a los recién nacidos prematuros, hijos de las donantes, y que por su condición, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, así como a otros cuyas madres presentan riesgos y no pueden dar leche a su recién nacido.



De esos 659 litros, más de 54 por ciento han sido susceptibles de donación y de este porcentaje, poco más de 28 se han destinado a beneficiar a recién nacidos prematuros, dijo la doctora Ramírez, al explicar que la leche al ser destinada a un pequeño que no nació de la madre donante, se somete a un proceso de pasteurización con equipo de avanzada tecnología, que garantiza un producto de alimentación seguro y de calidad.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó la especialista, más de un millón de vidas infantiles podrían ser salvadas cada año en los países en vías de desarrollo, si se alimentara a los niños con leche materna.



Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia, que se celebra del 1 al 7 de agosto, para el IMSS contar con el Banco de Leche Materna genera una respuesta de alto impacto y bajo costo en la prevención de enfermedades y daños a la salud, por lo que en breve el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 4 trabajará en coordinación con el Hospital General de Zona 2A Troncoso para la recolección de leche materna. 31/07/2017