Hackearon a HBO y filtraron información sobre nuevos capítulos de "Game of Thrones" El canal está investigando el ciberataque en el que se publicó un guión del próximo episodio de su exitosa serie y capítulos de otras de sus producciones

El canal HBO fue hackeado y se filtró información sobre los nuevos capítulos de Game of Thrones, además de contenidos de otras producciones, informó el sitio Entertaniment Weekly.



Los responsables del ataque dicen haber robado 1.5 terabytes de datos de la compañía, entre los que se encuentra el próximo episodio de la serie de Ballers y Room 104 y el guión del que podría ser el cuarto capítulo de la séptima temporada de Games of Thrones.



"Hemos empezado a investigar inmediatamente el incidente y estamos trabajando con las fuerzas de seguridad y las empresas de ciberseguridad. La protección de datos es una prioridad en HBO, y nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que tenemos", afirmó la compañía en un comunicado en el que confirma el ciberataque.



Los hackers amenazan con dar a conocer más información. Esta mañana, el CEO de HBO, Richard Plepler, envió un correo electrónico a los empleado alertando sobre el ataque.

31/07/2017