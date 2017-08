Visita el diputado Miguel La Torre la Colonia San Jorge

Chihuahua, Chih. (El Digital).- El diputado Miguel La Torre visitó la tarde de este Lunes a vecinos de la colonia San Jorge con el propósito de escuchar sus inquietudes y peticiones para gestionarlas lo más pronto posible.



Lo primero que la gente quiere y agradece es que los servidores públicos estén cercanos y que regresen a las colonias, que trabajen con ellos y no tener que ser ellos los que toquen las puertas de las dependencias, recalcó La Torre.



El legislador hizo hincapié en que la gente no pide grandes inversiones costosisimas en sus colonias; lo que piden es lo básico, como el alumbrado público la rehabilitación de parques, el bacheo, la seguridad, el recarpeteo, la pavimentación y que todos los servicios públicos que presta el municipio sean prestados con atención oportuna y con una eficiencia que a veces no la hay; otro tema también que piden es el sistema de transporte, que las rutas alimentadoras siguen fallando garrafalmente, por lo que aseguró el diputado que se está trabajando desde el Congreso en ese tema.





En esta ocasión algunas de las peticiones que más impactaron fueron por los estragos que dejaron las recientes lluvias, por lo que estuvieron levantando listas de las personas afectadas para gestionarles material para poder impermeabilizar, incluso para poder techar algunas de las viviendas más afectadas, a la brevedad.



El legislador sostuvo que han tenido un éxito importante en las gestiones que han hecho en cada colonia, ya se han visitado todas las colonias de su distrito, en algunos casos ya han ido dos o tres veces más.





Lo más importante dar resultados en las gestiones ya que la gente se queda con un sabor de boca bueno; asímismo cambiar y dignificar la imagen del Diputado, es la primera vez que soy, y espero en mi paso por el Congreso no solo dejar una huella en materia legislativa, sino también en materia de atención y cercanía con la gente en materia de gestorías.



La Torre mencionó que ya se acerca el primer informe de esta legislatura, la cual va a ser muy corta, y los resultados tienen que ser inmediatos y los compromisos que se hicieron en campaña tienen que ser cumplidos a cabalidad a la brevedad, asímismo destacó que deben darse el tiempo para atender toda la problemática que se va presentando en cada colonia y sobretodo cumplir el compromiso de ser un Diputado cercano a la gente, y eso es lo que estamos haciendo en el Distrito XVI, reiteró el legislador. 31/07/2017