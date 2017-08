Toma Maru Campos protesta a Carlos Hernández Velasco como director del IMPLAN

La alcaldesa, Maru Campos Galván, encabezó la ceremonia de toma de protesta al nuevo director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Carlos Hernández Velasco, quien a partir de este momento se integra a las labores de la dependencia.



El consejo del IMPLAN nombró en sesión extraordinaria el pasado 4 de julio al arquitecto Hernández Velasco como su nuevo director, cuya renovación tuvo un procedimiento largo y transparente, que no se ha hecho en ningún otro municipio ni estado del país y tuvo la aprobación de los diferentes representantes de colegios de arquitectos, ingenieros y desarrolladores de vivienda locales.



En este acto la Presidenta Municipal, agradeció al nuevo director el interés de poner su experiencia al servicio de los chihuahuenses para mejorar el desarrollo urbano, asimismo le dio la bienvenida a la ciudad y aseguró que no estará sólo en su labor para posteriormente pasar a la toma de protesta.



Por su parte Carlos Hernández refrendó su compromiso ante este reto que se le otorga, “verán que no se equivocaron en seleccionarme no solamente a mí, sino en darle voto de confianza al consejo y comité que estuvieron a cargo de elección, en el IMPLAN trabajan personas de gran valor profesional y verán que haremos cosas muy grandes”, señaló.



Asimismo resaltó que seguramente en pocos años Chihuahua tendrá un estándar de desarrollo importante, además de reiterar la disposición y voluntad para trabajar arduamente por la responsabilidad que significa este encargo, ya que indicó que desde el Instituto recogerá la voz de los ciudadanos para los proyectos de trascendencia para la ciudad.



En esta ceremonia estuvieron presentes: Guillermo Soto Leal director de Desarrollo Urbano y Ecología, y secretario técnico del IMPLAN; Octavio Enrique Fierro Islas, subdirector técnico del IMPLAN; Carlos Roberto Hernández, director entrante del IMPLAN, Eloy Alejandro Moreno, presidente del Consejo de Planeación Urbana Municipal.



Carlos Hernández Velasco, tiene un doctorado por la universidad Glasgow de Escocia, basó su disertación en el rol de la tenencia de la tierra en la pobreza urbana en México, tiene una maestría en Arquitectura por la universidad de Montréal en Canadá, es arquitecto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes de donde es originario, hasta hace unos días estuvo colaborando en el IMPLAN de Aguascalientes. También cuenta con estudios de gobernabilidad y política pública por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), diplomado en administración pública y planeación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITESM), además de desempeñar desde hace varios años cargos en planeación. 01/08/2017