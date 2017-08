¿El edulcorante engorda? Un estudio destrona a los endulzantes artificiales Una investigación de científicos canadienses advirtió que "no existe prueba clara" del beneficio de los sustitutos del azúcar y, en cambio, la hay de su daño potencial en el largo plazo

El edulcorante con el que reemplazamos el azúcar podría estar haciéndonos subir de peso en lugar de ayudarnos a adelgazar.



Un equipo dirigido por la científica canadiense Meghan Azad analizó y comparó los trabajos de investigación más recientes sobre el tema y halló que mientras que los estudios patrocinados por la industria de edulcorantes mostraban una relación directa entre estos sustitutos del azúcar y la reducción de peso, los estudios realizados de manera independiente indicaban que la relación es leve.



Una revisión separada de una muestra más amplia encontró que, con el tiempo, las personas que consumieron edulcorantes artificiales subieron de peso y vieron un aumento en la circunferencia de su cintura. Adicionalmente, presentaron una mayor incidencia de hipertensión, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.





El trabajo de Azad, profesora de la Universidad de Manitoba, apareció publicado en la revista de la Canadian Medical Association en su edición de julio pasado.



"Sobre la base de toda la investigación realizada hasta el momento, no existe prueba clara de un beneficio [de los edulcorantes artificiales], pero sí hay evidencia de un daño potencial en el largo plazo", dijo Azad a la cadena CNN. "Esto debería inspirar a las personas sobre si quieren consumir edulcorantes artificiales, especialmente de manera regular, porque no sabemos si son una alternativa verdaderamente inofensiva al azúcar".





"La gente suele consumir edulcorantes no nutritivos creyendo que son una 'opción saludable', pero puede que esto no sea cierto", dijo a CNN la científica.



Azad dijo que esto es preocupante dado el consumo generalizado de edulcorantes y su creciente uso en todo tipo de alimentos.



Según Azad, más del 40% de los estadounidenses adultos consumen edulcorantes diariamente, incluso sin saberlo: estudios que incluyeron análisis de sangre y orina muestran una significativa presencia de ellos en personas que dijeron que no los consumían.



"Nuestros resultados envían un fuerte mensaje a los investigadores y a los organismos de financiación de investigaciones sobre la necesidad de más estudios para comprender el impacto a largo plazo de la salud de los edulcorantes artificiales", concluyó Azad.

02/08/2017