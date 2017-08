Inicia JMAS Chihuahua programa de actualización y regulación de beneficiarios de agua potable en pipas El descentralizado entrega de manera gratuita 2.2 millones de litros al día de agua potable a los chihuahuenses que no cuentan con el servicio en 54 colonias de la capital

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS) iniciará el próximo lunes 07 de agosto un programa de actualización y regulación del padrón único de beneficiarios del servicio de agua potable a través de pipas en la capital del estado.



Así lo dio a conocer en rueda de prensa, el presidente de la JMAS Chihuahua, Mario Mata Carrasco, quien indicó que personal debidamente identificado estará recorriendo -cada dos meses-, las zonas de mayor vulnerabilidad para entrevistarse con los ciudadanos que requieren de este servicio y contar con un padrón vigente que permita una mayor eficiencia de los recursos tanto económico como hídrico que para ello se destinan.



“La intención de esta actualización es doble: primero, garantizar que los destinatarios de este programa son familias en condiciones de vulnerabilidad y que cumplen con los requisitos establecidos para ser beneficiarios y, segundo, registrar a quienes no estén dentro del padrón para dotarles de agua en las próximas visitas que se tengan en el lugar”, expresó Mata Carrasco.



Acompañado por el regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, Carlos Raynal Raygadas, la Comisionada Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) María Eugenia Galván, y directivos de la JMAS Chihuahua, el funcionario estatal explicó que para solicitar este servicio, se debe llamar al 073 ó al 430 84 03, en donde se debe proporcionar la dirección de la vivienda y las características de la misma, para que posteriormente, un supervisor acuda a revisar si procede su petición, toda vez que es un programa de apoyo social dirigido a los que menos tienen y pueden.



Al ser beneficiario de este programa, se deben cumplir con los siguientes requisitos:



1.- Habitar permanentemente en el domicilio donde se solicita el servicio.

2.- Solicitar la asignación de su vale para agua y número de censo.

3.- Despejar el área de descarga de: hierba, piedras y otros objetos que puedan obstruir el paso del operador.

4.- Los depósitos de agua deberán estar abiertos antes de la llegada de la pipa a la vivienda, completamente limpios y de una boca de por lo menos de 10 centímetros de diámetro.

5.- Los depósitos deberán estar con el acceso hacia la calle y en un solo lado, ya que la pipa hace una sola parada por casa y no entra en corralones o patios.

6.- La cantidad máxima será de 2,500 litros por entrega y es necesario que coincida con lo marcado en su vale, justificando el número de habitantes.

7.- El agua es únicamente para consumo humano, no es para riego ni para crianza de animales.

8.- El servicio es totalmente gratuito.

9.- Las pipas de la JMAS están debidamente identificadas, con sus números económicos y teléfonos de quejas.



Actualmente, la JMAS Chihuahua provee de agua potable y gratuita de lunes a viernes, a los chihuahuenses que habitan en 54 colonias de alta marginación, (muchas de ellas, asentamientos irregulares), ubicadas en un 80% al sur de la ciudad, entre las que destacan: Divisadero, Praderas, María Isabel, Valle Hermoso, Mezquites, San Agustín, La Soledad, La Noria, Valle Grande, 11 de febrero y El Mimbre. 03/08/2017