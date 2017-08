Se descarta Pedro Domínguez para elecciones del 2018 “Asumo que debo abrir con mi ausencia o con mi decisión de no participar directamente espacios para las nuevas generaciones”: Pedro Domínguez

Luego de que diversos personajes de la vida política de Chihuahua han manifestado su interés de participar en la contienda electoral de 2018, Pedro Domínguez Zepeda se auto descartó para contender a cualquier puesto de elección popular asumiendo que se debe de dar espacio para que otras figuras políticas participen.



“No existe de parte el interés de aparecer en las boletas electorales en 2018, estoy concentrado 100% de mi tiempo y mis capacidades en hacer lo mejor posible de la mejor manera mi trabajo como Delegado Estatal de Prospera que es el programa social más importante de la Presidencia de la Republica” dijo.



Domínguez Zepeda destacó que respeta las manifestaciones de los diferentes actores de los diversos partidos que han hecho patente su intención de ser candidatos el próximo año, puesto que cree que esto es sano para la democracia además de positivo para la sociedad chihuahuense que sin ataduras y sin un juego de espejos pueden ver sus verdaderas intenciones.



“Asumo como demócrata que quiero ser, que debo abrir con mi ausencia o con mi decisión de no participar directamente espacios para las nuevas generaciones y dedicarme a mi trabajo que me apasiona y que es el ayudar a los más necesitados de Chihuahua” puntualizó. 03/08/2017