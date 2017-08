Exhorta DSPM evitar riesgos por salir a pasear en cerros

La Dirección de Seguridad Pública Municipal emitió una serie de recomendaciones a las personas que tienen pensado realizar prácticas de campismo como distracción o deporte durante el presente período vacacional, con el fin de evitar accidentes y como parte de las medidas preventivas contempladas dentro del operativo de seguridad vacacional de verano.



Al respecto, el director de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, destacó la necesidad de orientar a la población en ese sentido, sobre todo a los jóvenes que son quienes más realizan este tipo de prácticas de recreo.



Se trata, dijo, de evitar que sufran algún incidente y refirió dos casos recientes de rescate protagonizados por personas al escalar el Cerro Grande el pasado fin de semana y la noche del martes, las cuales ocasionaron la movilización elementos de bomberos y policías, pero que se podrían haber evitado si se tomaran las medidas precautorias en cada caso.



El domingo por la noche un adulto y tres menores solicitaron auxilio para descender del Cerro Grande pues no calcularon el tiempo de regreso y se quedaron a oscuras sin lámparas, alimentos o agua. También la tarde del martes, los agentes acudieron nuevamente a ofrecer ayuda a un grupo de personas que fueron observadas por ciudadanos cuando supuestamente hacían señales con lámparas, sin embargo al toparse con los agentes que acudieron en su ayuda, refirieron estar bien y traer sus linternas en buenas condiciones.



No obstante en ambos casos los paseantes expusieron su integridad por la abundancia de animales ponzoñosos que salen con las lluvias, así como por haberse presentado alguna tormenta durante ese tiempo con riesgo de arrastre de corrientes, derrumbes o caídas de rayos, destacó el titular de Seguridad Pública del municipio.



Recomendaciones:



Planear previamente el paseo y acudir lo más temprano posible a fin de evitar que los sorprenda la oscuridad.

Llevar aparato celular con suficiente carga.

Si van en parejas o grupos, caminar lo más juntos posible.

Usar ropa cómoda, manga larga y cachucha o sombrero para protegerse del sol.

Llevar abundantes líquidos pues el ascenso y el sol aceleran el proceso de deshidratación.

Llevar fruta y comida ligera.

Caminar por las brechas ya trazadas, con el fin de facilitar el regreso.

Cargar cerillos para encender fogatas, previendo la necesidad de calor durante la noche. (Apagar bien al retirarse).

Llevar una mochila-botiquín de primeros auxilios que contenga por lo menos, una venda, alcohol, gasas, tela adhesiva, guantes de látex, una o dos pastillas para mareo y dolor. (Puede servir incluso para auxiliar a otra persona).

Avisar a familiares horas de salida y regreso.

De preferencia, contar en su celular con la aplicación “Marca el Cambio” para una comunicación inmediata al Centro de Monitoreo y Operación de la Policía.

No consumir bebidas alcohólicas y ante cualquier emergencia, marcar a la línea 9-1-1. 03/08/2017