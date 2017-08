Salvaron bomberos y policías a 9 personas atrapadas en corrientes *Nuevamente se exhorta a la población abstenerse de cruzar corrientes e introducirse a lechos de agua pues llevan fuerza tra las lluvias

A través de Seguridad Pública, el Gobierno Municipal insiste en el llamado a los ciudadanos de no arriesgarse a cruzar corrientes en cruceros citadinos, acumulamientos de agua o lechos de arroyos, toda vez que es potencialmente peligroso introducirse a ellos como ocurrió el día de ayer durante tres incidentes en los que afortunadamente sólo se reportaron daños materiales.



Sin embargo, se logró rescatar a un total de nueve personas en tres hechos distintos, donde las acciones heroicas de los bomberos y elementos de la Policía Municipal quedaron de manifiesto.



Según la cronología de hechos, dos jovencitos fueron rescatados del lecho del Río Chuvíscar alrededor de las 10:00 horas a la altura de la colonia Santo Domingo, luego de que a lomo de caballo salieran a dar un paseo e intentaran cruzar el caudal, sin lograrlo y sin más remedio que trepar a un árbol para evitar ser arrastrados. Tras el reporte al 9-1-1 un agente de la Policía Montada rescató a Luis Kevin de 13 años y David de 18 en su caballo y los puso a salvo, para entregarlos posteriormente al padre de uno de ellos.



Ya por la noche, una jovencita de nombre Daniela, de 21 años, fue rescatada del lecho de la presa El Rejón luego de que a bordo de una pick up Ford Ranger se arriesgara a cruzar una fuerte avenida pluvial formada en la vía pública, que la arrastró hasta llevarla aproximadamente 200 metros hacia el interior del cuerpo acuático, donde fue rescatada y salvada su vida por elementos del Cuerpo de Bomberos, posterior a la localización inicial del vehículo por agentes de la Policía Municipal que acudieron como primer respondiente al filo de las 21:50 horas, cuando la camioneta se encontraba casi cubierta por el agua.



Una vez puesta a salvo y entregada a paramédicos de URGE para una valoración médica, la brigada compuesta por 15 elementos de bomberos y alrededor de 10 agentes de la policía, se movió en la misma zona para rescatar de una Dodge Ram azul a cuatro varones -Efraín de 21 años, Juan Carlos, de 20; Ricardo de 23 y Alí de 20- así como dos mujeres de nombres Paulina de 16 años e Ivette de 21, cuyo vehículo había sido también arrastrado por una corriente para luego quedar varado e inmovilizados en una pequeña loma de la cual fueron llevados a salvo a la orilla.



Hubo un tercer vehículo varado en la misma zona, el cual se encontraba abandonado por sus tripulantes que al parecer habían logrado salir. Se trata de una pick up Denali de modelo reciente.



Es por eso que se pide a la población se abstenga de realizar acciones que pongan en riesgo su vida y la de sus semejantes, al adentrarse en corrientes derivadas de las lluvias que se han presentado y se seguirán presentado. 03/08/2017