Alerta SMN que continúa el pronóstico de Tormentas "muy fuertes" en la entidad

Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:



PARA ESTA NOCHE, POTENCIAL DE TORMENTAS MUY FUERTES EN CHIHUAHUA, COAHUILA, NUEVO LEÓN, TAMAULIPAS, DURANGO, SINALOA, NAYARIT, JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN, GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS.



Para esta noche, una amplia zona de tormentas cubrirá el norte y noroeste del país, generando lluvias muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como puntuales fuertes en Baja California, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche, mismas que estarán acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento superiores a 50 km/h, originadas por la onda tropical No. 22 asociada con zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Colima y Jalisco, así como la onda tropical No. 23, extendida al oriente de Chiapas, además de tolvaneras o torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



Para mañana, se prevé ambiente muy caluroso en ocho entidades del país, ademas de desarrollo de celdas de tormenta durante la tarde con potencial de tormentas puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, debido a la onda tropical No. 23 que se localizará en el sureste del país y una zona de inestabilidad con potencial ciclónico asociada con la onda tropical No. 22, al sur de las costas de Baja California Sur.



Pronóstico de precipitación máxima (acumulada en 24 h) para mañana 04 de agosto de 2017:



Tormentas fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Colima, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.



Lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.



Lluvias dispersas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí y Querétaro.



NOTA: Las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. 03/08/2017