Incendio en el rascacielos The Torch en Dubai: no se reportaron heridos Los escuadrones de Bomberos lograron extinguir el fuego en el edificio de 82 pisos en el distrito Marina. La evacuación fue exitosa y no hay personas lesionadas

La torre Torch de Dubai, un edificio residencial de 82 pisos, se incendió poco después de la medianoche del viernes, arrojando nubes de humo y escombros.



La Policía local informó que no hubo heridos y los bomberos ya tienen bajo control gran parte del incendio. "La Defensa Civil de Dubai ha evacuado exitosamente la Torre Torch", tuiteó la prensa oficial de la ciudad más turística de Emiratos Árabes Unidos.



La ciudad de Dubai ha sufrido una serie de incendios similares en los últimos años. La noche del 31 de diciembre de 2015 se prendió fuego el lujoso hotel de 5 estrellas Address Downtown Dubai, a pocos metros del rascacielos más alto del mundo, llamado Burj Khalifa.



Y en febrero de 2015 cientos de residentes fueron evacuados de The Torch, el mismo edificio que se incendió este jueves, después de que quedara envuelto en llamas. El fuego atravesó múltiples pisos del edificio, en el distrito Marina de la ciudad.



The Torch es el quinto edificio residencial más alto del mundo; su cumbre se encuentra a 352 metros de altura.

03/08/2017