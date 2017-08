"La historia de la menstruación", un corto de Disney Para muchos desconocido, fue filmado en 1946 con fines educativos y promocionado por una de las marcas líderes en productos femeninos

Disney se caracteriza por estar detrás de películas basadas en historias de princesas y cuentos de hadas. En cada una de sus animaciones buscar dejar una lección moral sobre la vida. Sin embargo, hay una producción muy curiosa en la historia de la firma y que muy pocos conocen.



En el corto llamado "La Historia de la Menstruación" explican con un estilo particular cómo es el ciclo menstrual que atraviesa la mujer. Fue realizado en 1946 como material para las clases de educación sexual en los colegios estadounidenses de la época.



El video de 10 minutos enseña cómo funciona el sistema reproductivo de la mujer. Además, se refiere a los mitos que hay sobre lo que se puede hacer o no en esos días del mes.



Disney acudió a un renombrado ginecólogo para la explicación biológica que muestra en imágenes, y también para ser avalado por la comunidad médica local.



Se cree que fue la primer película en la que se mencionó la palabra vagina. La producción contó con el apoyo y promoción de la reconocida empresa de higiene Kimberly-Clark. 03/08/2017