Invita diputado Miguel La Torre a pelea de box “Margarito” vs Carson México vs USA

El diputado Miguel La Torre invitó a las familias chihuahuenses a que asistan a la pelea de box internacional, en la que se enfrentarán el mexicano Antonio “Margarito” y el estadounidense Jones Carson el próximo 2 de septiembre, en las instalaciones del Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.



En su mensaje, el legislador panista agradeció a la presidenta Municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos, así como a todos los involucrados que junto con él, hicieron posible la organización del espectáculo deportivo en la capital del Estado.



Expresó su agradecimiento también hacia la empresa promotora de boxeo Zanfer por confiar y mostrar a Chihuahua como una ciudad poderosa, competitiva, con talento y enorme potencial en materia deportiva.



Miguel La Torre refirió que Chihuahua se consolida como la capital internacional del boxeo y de nueva cuenta se pone en la escena mundial del deporte, al presentar una pelea denominada “México vs USA”, luego de que el espectáculo boxístico que se realizó el pasado 29 de abril y que cumpliera todas las expectativas.



Agregó que por segunda ocasión en menos de un año, Chihuahua vivirá una guerra sobre el ring y con una gran pelea, para lo cual incitó a los chihuahuenses a abarrotar de nueva cuenta el Gimnasio MBA, para este espectáculo de primer nivel. 04/08/2017