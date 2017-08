Anuncia Gobierno Municipal pelea México vs Estados Unidos en el MBA 5 mil chihuahuenses podrán acceder a la pelea de forma gratuita, ya que el Instituto del Deporte estará obsequiando boletos, anunció la Alcaldesa de Chihuahua

A fin de brindarle a la afición chihuahuense un espectáculo de calidad, la alcaldesa, Maru Campos Galván en compañía del director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Orlando Villalobos, anunció la próxima pelea de box “México vs Estados Unidos” que será protagonizada por el tijuanense Antonio Margarito y el estadounidense Carson Jones, el próximo 2 de septiembre.



Chihuahua estará nuevamente en los reflectores boxisticos nacionales e internacionales, pues el “El tornado de Tijuana”, prometió al público una gran pelea, ya que a pesar de permanecer por 4 años y medio inactivo, desde 2016 que regresó se ha estado preparando fuertemente en el gimnasio para poder dar la muestra de que a pesar de su edad, aún es un digno contrincante.



La pelea internacional tendrá su sede en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, recinto que espera la asistencia de 10 mil espectadores entre los cuales más de la mitad, es decir, arriba de 5 mil obtendrán su acceso sin costo como parte del compromiso del Gobierno Municipal por brindar espectáculos de calidad para todos los habitantes de la ciudad.



Lo anterior fue anunciado por la Alcaldesa, quien resaltó la importancia de que el municipio de Chihuahua ofrezca a México este tipo de peleas, que se dan gracias a los ahorros hechos por la actual administración que encabeza, para ofrecerlo a los chihuahuenses y a su vez, ser promotores e impulsores del deporte local, ya que el boxeo es practicado en la localidad por personas que sobresalen en el mismo.



Los puntos de venta de boletos se anunciarán en breve y su costo será desde 150 a ,mil 500 pesos, mientras los que serán gratuitos se estarán entregando en las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, ubicado en el Centro Deportivo Tricentenario, en un horario de 9:00 horas a 13:00 horas, a partir del lunes 7 de agosto.





Antonio Margarito resaltó que el estadounidense, Carson Jones, es uno de los mejores boxeadores su ventaja es estar vigente y con peleas recientes, pero reiteró que Chihuahua es una buena plaza de boxeo, por lo que merece llevarse lo mejor de él como boxeador.



El dos veces campeón mundial Welter reconoció que pese a encontrarse fuera del cuadrilátero continúa con sus entrenamientos de fuerza y velocidad en casa donde se hace acompañar de su familia. “Mis hijos me impulsan y me han ayudado física y mentalmente, me echan muchas porras y eso también me pone fuerte, al igual que mi esposa. Esta es la primera vez que vengo yo a Chihuahua y voy a brindar una gran pelea para que salgan todos contentos de la función de box”, indicó el tijuanense.



La decisión de traer una nueva pelea de box fue tomada a raíz del éxito que representó el enfrentamiento entre Omar Chávez y Ramón “Inocente” Álvarez -hermanos de Julio César Chávez y Saúl “Canelo” Álvarez, respectivamente- para la cual se registró un gimnasio lleno y cientos de personas sin oportunidad de asistir por la amplia afluencia.



Por su parte, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Orlando Villalobos Seáñez, resaltó que a partir del lunes 7 de agosto se entregarán los accesos en Comunicación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en horarios de oficina, además de garantizar el acceso a los peleadores locales y de los niños y jóvenes que entrenan boxeo en alguno de los centros comunitarios o gimnasios municipales, ya que la pelea se convirtió en una realidad gracias al Plan de Austeridad que encabeza la administración municipal.



No obstante, en caso de no adquirir una entrada, la pelea por su carácter internacional será transmitida en vivo por Azteca 7, la casa del boxeo, anunció el director de Operaciones de Zanfer patrocinador del evento, Guillermo Brito.





Ambos pugilistas se presentarán en la capital del estado con un récord de 40 victorias y podrá ser la oportunidad perfecta para el “Tornado de Tijuana” de demostrar que recuperó su nivel boxístico desde su regreso al ring en el 2016.



A continuación, se anexa una ficha técnica de ambos peleadores:



- Carson Jones (40-11-3, 30 KOs)

Nació en Oklahoma City el 19 de agosto de 1986.



En su pelea más reciente, el 26 de noviembre del año pasado, noqueó en seis asaltos al entonces invicto Ben Hall para conquistar el campeonato Internacional Plata Superwelter CMB, haciendo que la esquina de su rival aventara la toalla en señal de rendición.



Carson Jones es un boxeador de velocidad y agresividad, que le gusta plantarse a la distancia corta y suele aguantar un ritmo acelerado de combate. Le gusta presionar a su rival e intercambiar golpes y de sus diez derrotas, sólo tres han sido por nocaut, lo que habla de su capacidad de resistencia y poder de recuperación.



- Antonio Margarito (40-8, 27 KOs)

Marzo 1978, Tijuana Baja California

Antonio Margarito ha sido dos veces campeón mundial Welter (OMB y FIB).

Se ha enfrentado a cinco rivales con 40 o más triunfos (3-2-0, 2 ko’s).

El “Tornado” se ha enfrentado a nueve campeones mundiales 04/08/2017