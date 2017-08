Equipan a personal de Protección Civil Municipal con kit para lluvias

La Coordinación de Protección Civil Municipal recibió por parte de la Secretaría del Ayuntamiento 13 kits para proteger a su personal de las lluvias, principalmente mientras efectúan labores de rescate en las diferentes zonas del municipio de Chihuahua.



Héctor Tarango, coordinador de Protección Civil Municipal, fue quien recibió las nuevas herramientas de trabajo, mismas que serán de gran utilidad para desempeñar mejor las funciones ya que la mayoría de los recorridos que efectúan son a pie, pues tienen que acudir a muchas zonas rurales o arroyos, en los que se requiere de indumentaria idónea para no mojarse ni resbalar.



Este equipo tuvo una inversión de 30 mil pesos y se suma a los trajes repelentes de agua que les fueron entregados a los trabajadores de esta misma área hace una semana, y se anunció que en aproximadamente 15 días se les efectuará la entrega de un vehículo 4x4 para que accedan a las zonas difíciles, ya que actualmente cuentan con vehículos que no son aptos para entrar a cualquier tipo de terreno.



Los kits constan de botas especiales para lluvia, guantes, lentes, capuchas y linternas, estos serán repartidos a la brevedad, toda vez que con ellos se refuerza el personal que ha tenido gran actividad desde el mes de junio que comenzaron las precipitaciones.



Tarango Cereceres, indicó que por fortuna la rápida actuación de Protección Civil ha logrado que no existan importante número de decesos por lluvias, a excepción de uno ocurrido el fin de semana anterior por imprudencia. Sin embargo, a fin de prevenir estas situaciones, informó que efectúan visitas a viviendas que muestran daños estructurales para desalojarlas, cuidando así la integridad de sus habitantes.



Asimismo informó que a la fecha el municipio ha captado poco más de 110 milímetros de agua producto de las lluvias que apenas inician, por lo que se estima fácilmente rebasar la captación de la temporada 2016, que fue de 120 milímetros. 04/08/2017