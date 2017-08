El Consejo de Seguridad de la ONU votará este sábado sanciones contra el régimen de Kim Jong-un La votación busca privar a Corea del Norte de 1.000 millones de dólares en ingresos al año en exportaciones de carbón, pescado y mariscos. Rusia y China podrán vetar la propuesta



El Consejo de Seguridad de la ONU votará este sábado un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos para endurecer las sanciones contra Corea del Norte, informaron este viernes fuentes diplomáticas.



La votación para privar al régimen de Pyongyang de 1.000 millones de dólares en ingresos al año en exportaciones de carbón, pescado y marisco está prevista a las 15 horas.



Estados Unidos ha negociado la nueva propuesta con China, principal socio comercial y aliado de Corea del Norte, desde que Pyongyang lanzó el 4 de julio un misil balístico intercontinental.



La presión por adoptar medidas punitivas aumentó cuando el régimen de Kim Jong-Un afirmó que "todo el territorio continental de Estados Unidos" está a su alcance tras realizar un nuevo ensayo misilístico el 28 de julio.



De aprobarse el proyecto de resolución, Corea del Norte se quedaría sin un tercio del ingreso de sus divisas externas que alcanzan los 3.000 millones de dólares anuales, de acuerdo con un diplomático cercano a las negociaciones.



El borrador también prohíbe a Pyongyang enviar trabajadores al extranjero y todas las nuevas asociaciones de empresas e inversiones en las firmas conjuntas que ya existen.



La fuente diplomática, quien dio a conocer a la prensa el contenido del proyecto, dijo que tiene "gran confianza" en que China y Rusia apoyen las sanciones propuestas.



Respaldado por sus aliados europeos, Japón y Corea del Sur, Estados Unidos ha liderado en Naciones Unidas el esfuerzo para endurecer las sanciones.



Corea del Norte es acusado de "una masiva desviación de sus escasos recursos" para desarrollar "armas nucleares y expandir numerosos programas de misiles balísticos", apunta el borrador.



Si obtiene luz verde, esta nueva serie de medidas será la séptima ronda de sanciones impuestas a Corea del Norte desde 2006, cuando llevó a cabo su primera prueba nuclear, aunque han fracasado en el intento de lograr que Pyongyang cambie su comportamiento.



Sin embargo, el año pasado fueron adoptadas dos resoluciones adoptadas con sanciones económicas con más fuertes.



La resolución propuesta aboga por incluir al Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte, el principal banco de divisas, a una lista negra de sanciones de la ONU para congelar activos.



También endurecería las restricciones comerciales sobre tecnología para impedir que Corea del Norte adquiera material que podría ser utilizado para sus programas militares.



Bajo las medidas propuestas, las embarcaciones norcoreanas que violen resoluciones de la ONU no podrán entrar en ningún puerto del mundo.



El proyecto de resolución no contempla sin embargo cortar el suministro de petróleo a Corea del Norte, lo que podría afectar seriamente la economía del hermético país.



Rusia, que al igual que China tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, ha advertido que no apoyará sanciones que empeoren la crisis humanitaria norcoreana.



Estados Unidos y sus aliados han argumentado que es necesario endurecer las sanciones para forzar a Pyongyang a sentarse a la mesa de negociación para frenar su programa militar.



Pekín y Moscú insisten por otro lado que las sanciones no harán cambiar la actitud de Corea del Norte y apuestan al diálogo para llegar a un entendimiento.



Con información de AFP

04/08/2017