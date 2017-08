La Corte Suprema de Florida alertó sobre los crecientes casos de estafas por teléfono y correo electrónico Según el Alto Tribunal del estado sureño, la red de criminales tienen como objetivo, principalmente, a personas con escaso conocimiento del inglés y ancianos, entre otros

La Corte Suprema de Florida alertó sobre el aumento de los casos de estafa por teléfono y correo electrónico a personas a las que se las atemoriza con posibles cargos en los tribunales del estado si no pagan una multa.



El alto tribunal del estado sureño advirtió de que esta "extensa red de estafa" suele tener como víctimas a personas con escaso conocimiento del inglés, ancianos, trabajadores del sistema de salud o familiares de personas fallecidas recientemente.



Los estafadores "intentan engañar a la gente diciendo que deben acudir a un tribunal estatal para afrontar cargos o pagar" una cantidad de dinero relativa a una "acción de la corte de Florida", indicó el Supremo en un comunicado.



La máxima instancia judicial de Florida explicó que la gente puede evitar convertirse en víctima de este fraude con un "poco de conocimiento previo".



En primer lugar, los tribunales de Florida "no se comunican por teléfono o correo electrónico con nadie para decirle que comparezca ante un juez o pague un dinero". La comunicación se efectúa normalmente por correo regular o se entrega la citación en persona, agregó.



Una de las estafas consiste en el envío de correos electrónicos diciendo que el destinatario -a menudo un trabajador del sistema de salud- está demandado en un caso en la "corte de apelaciones" en relación con una "violación del servicio de salud".



Los estafadores muestran en la llamada telefónica un número de teléfono falso de identificador de llamadas ("Caller ID") que suplanta el número real de la oficina del secretario del Tribunal Supremo de Florida.





Por lo general, el estafador amenaza a la víctima con presentarle cargos por delitos relativos a la pornografía infantil o trata de personas, de no pagar una cantidad de dinero determinada o realizar una transferencia bancaria.



Otra estafa telefónica tiene como blanco la comunidad hispanohablante del sureste de Florida, especialmente la radicada en los condados de Miami-Dade y Broward.



Un tercer engaño se aprovecha de la familia o herederos de personas fallecidas recientemente en el estado, familiares a los que se les comunica que otra persona debe dinero al difunto y, para realizar la reclamación y recuperar ese dinero, deben abonar una cantidad de dinero en concepto de impuestos.



Finalmente, otro fraude "generalizado" en Estados Unidos que se produce por teléfono o correo electrónico está relacionada con las obligaciones de un jurado.



"Por lo general, afirma falsamente que la persona debe pagar una multa por faltar al deber de jurado o debe revelar información personal sensible como un número de seguro social que puede ser utilizado para el robo de identidad", alertó el Supremo.



(Con información de EFE)

05/08/2017