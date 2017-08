El FICH se llevará a 65 municipios del estado: María Concepción Landa “Trasciende Fronteras” es su eslogan con 14 eventos masivos, tanto en Ciudad Juárez como en la capital

“Vamos a tener muchos eventos que van a ser caravana en todo el estado. Es la primera vez que se va a llegar a 65 municipios de 67. Vamos a tener un encuentro internacional en Casas Grandes y Estados Unidos es un nuestro país invitado. Vamos a tocar el tema de la migración… somos una cultura migrante”, declaró María Concepción Landa García-Téllez, titular de la Secretaría de Cultura en Chihuahua.



Manifestó que el Festival Internacional Chihuahua tiene como eslogan “Trasciende Fronteras” y se presentarán 14 eventos públicos masivo, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua capital.



En compañía de Austria Galindo Rodríguez, Subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Landa García-Téllez refirió en conferencia de prensa que ahora la cultura se llevará a las áreas más vulnerables del estado.



Señaló que el presupuesto a pesar de que está limitado, se ofrecerá a la comunidad un festival exitoso, pero con modestia, lo cual no quiere decir que no se presentarán artistas de talle internacional.



El Festival Internacional Chihuahua arrancará el próximo 8 de octubre en la capital del estado y el cierre el 29 de octubre en Ciudad Juárez, así como los eventos masivos se realizarán en el Centro Cultural Paso del Norte y en la Plaza Mayor.



La funcionaria habló sobre las nuevas acciones que se realizarán en el ámbito cultural a partir de que asumió su cargo hace algunas semanas.



“Vemos la cultura como este derecho humano para que llegue a todos los confines del Estado de Chihuahua y las clases más desprotegidas y en situación de vulnerabilidad, las áreas de pobreza y más alejadas puedan acceder a la cultura”, manifestó.



Dijo que uno de los enfoques y compromisos es dar a conocer las expresiones del espíritu humano, fuera de las promociones artísticas a partir del gobierno.



“No es solamente las bellas artes sino que también son las expresiones del espíritu humano. Estas manifestaciones que las personas tenemos para comunicarnos con los demás, la manera en que convivimos unos con otros, la gastronomía, la historia, esta parte de nuestra vida cultural también tiene que difundirse, promoverse y protegerse”, recalcó.



Consideró que anteriormente, el Instituto Chihuahuense de la Cultura llegó se convirtió en un productor de eventos y no tomaba en cuenta una política cultural.



“Hemos encontrado con muchas oportunidades y tareas por hacer, unas de las tareas son la Feria del libro como el Festival Internacional Chihuahua. Los dos estaban muy desatendidos”, comentó.



Refirió que se cuenta con personal que ha participado en los festivales anteriores, por lo que todos los problemas que se presentan ahora son una oportunidad.



“Queremos hacer un festival de gran envergadura los asuntos del festival se van a resolver. El festival va a presentar mejoras y una programación satisfactoria. El 1 de septiembre vamos a presentar una programación completa”, agregó.



La titular de la Secretaria de Cultura en el estado adelantó que la Feria del Libro “va a ser un gozo, una fiesta y una oportunidad de promover el libro y el autor”, con el fin de que se convierten en protagonista de la comunidad.



Señaló que contarán con salas de negocios donde los autores puedan relacionarse con las editoriales, además de actividades artísticas, ludoteca, búsqueda de tesoros, entre otras.



“El Parque Central se va a conectar con la Rodadora, por lo que se convertirá en una enorme fiesta de la lectura para Ciudad Juárez. 07/08/2017