Convocan a estudiantes para obtener becas económicas Del 28 de agosto al 8 de septiembre

Para alumnos de escuelas públicas de secundaria y bachillerato

Con el propósito de apoyar a la permanencia y estimular el aprovechamiento escolar, la Secretaría de Educación y Deporte convoca a estudiantes de los niveles de secundaria y media superior a participar en la entrega de becas económicas.



Serán candidatos a una beca económica, las alumnas y alumnos de instituciones educativas oficiales del subsistema estatal que cubran las siguientes características:



- Que se demuestre mediante estudio socio económico que presenta situación especial que imposibilite cubrir el gasto escolar indispensable para garantizar la permanencia del alumno en la institución educativa a la que pertenece.

- Promedio general de 8.0 y no materias reprobadas

- No ser beneficiario de ningún otro programa de becas

- Se otorgará una beca por familia



El registro se llevará a cabo en los Centros Educativos, a través del Departamento de Trabajo Social o directamente en el Departamento de Asistencia Educativa de la Secretaría de Educación y Deporte mediante el llenado del formato de Solicitud de Beca Económica.



El período de recepción de solicitudes será del 28 de agosto al 8 de septiembre del presente año en el Departamento de Asistencia Educativa, ubicado en el Edificio Héroes de la Revolución, en la avenida Venustiano Carranza número 803 de la colonia Obrera.



Documentación requerida:



- Formato de Solicitud de Beca

- Boleta con sello y firma del director(a) de la Institución

- Constancia de recibo de inscripción con sello y firma de la institución educativa

- Acta de Nacimiento y/o CURP

- Comprobante de ingresos

- Comprobante de domicilio



La documentación la enviarán los Centros Educativos en formato digital a: becaseconomicaschih@gmail.com Al recibir la documentación se otorgará una cita para el estudio socio económico, de no presentarse a la fecha y hora indicada, automáticamente y sin excepción de persona, se cancelará el trámite.



Todas las becas económicas sin excepción serán asignadas a las alumnas y alumnos que cumplan con los criterios establecidos y de acuerdo con el presupuesto autorizado por el Comité de Validación del Programa Estatal de Becas.



El pago de las becas se realizará en dos emisiones, en los meses de noviembre y mayo, los cheques se emiten a favor del beneficiario, y puede ser cobrados por sus padres o tutores, debidamente identificados.



Para mayor información sobre la convocatoria de becas económicas, favor de comunicarse al Departamento de Asistencia Educativa de la Secretaría de Educación y Deporte, en el teléfono 429-33-00, extensiones 12487 y 12488. 07/08/2017